Carlos Pérez, millor mecànic de l'Estat, revela quins són els millors i els pitjors cotxes

Carlos Pérez ha estat reconegut com el millor mecànic d’Espanya, obtenint el títol d'MVP del Taller, una distinció atorgada per La Comunidad del Taller i Intea Automoción. Aquest tècnic de Tallers Gabilondo, situat a Valladolid, succeeix Javier Sendín, de Salamanca, i es consolida com una figura destacada dins del sector de l’automoció.

Amb una llarga trajectòria, Pérez ha guanyat la confiança de molts conductors i conductores i ha tingut l’oportunitat de treballar en una gran varietat de vehicles, cosa que l'ha fet aprendre i contrastar diferents marques. Tot això li ha permès formar-se una opinió sòlida sobre la fiabilitat de les diferents marques del mercat. Segons ell, els fabricants asiàtics, especialment els japonesos com Honda, Toyota o Mazda, sobresurten per la seva durabilitat i solidesa. També inclou les marques sud-coreanes Kia i Hyundai entre les més fiables i ben construïdes.

I els cotxes xinesos?

Pel que fa als vehicles de fabricació xinesa, Pérez admet que estan guanyant presència, especialment en gammes mitjanes. Tot i això, remarca que és en els models de gamma alta on s’estan veient avenços significatius. El principal inconvenient, però, és la logística dels recanvis, sovint procedents directament de la Xina, fet que pot allargar els terminis de reparació.

No totes les marques surten tan ben parades. Pérez apunta a Land Rover i Jaguar com a fabricants que sovint presenten incidències greus, com problemes electrònics o de motor, i una qualitat general que deixa a desitjar. Tampoc salva a algunes marques europees com les del grup PSA (Peugeot, Citroën, Opel) ni les del grup Fiat, que segons ell han perdut fiabilitat amb els anys. També fa referència a la menor qualitat constructiva d’alguns models americans.

Una de les claus de la durabilitat d’un vehicle, segons Pérez, és l’atenció als detalls de fabricació, com el correcte aïllament dels cables o la distribució dels components interns. Per acabar, destaca l’Honda Accord com un dels seus models preferits: senzill, fiable i ideal per al dia a dia.

Els cotxes més barats a l'hora d'anar al taller

El sector de la reparació de vehicles a l'estat espanyol ha experimentat un augment sostingut de preus, fins a arribar a xifres històriques, a més, les visites als tallers també van a més. L'augment del cost de la vida i els preus dels cotxes nous, fan que la gent mantingui i cuidi més els vehicles vells. Per exemple, l'any 2024, el cost mitjà de les reparacions de vehicles va superar per primera vegada els 700 euros, d'acord amb l'anàlisi de Car-Garantie Versicherungs-AG.

D'acord amb l'estudi elaborat per CarEdge, les cinc marques més fiables i econòmiques de reparar són les japoneses. Tot i que no són les marques més assequibles del mercat, sí que ho poden ser a la llarga. Concretament, Toyota lidera el rànquing de les marques de cotxes més barates de reparar i, a més, es posiciona com la segona més fiable del mercat, només per darrere de Lexus, la marca prèmium de Toyota. L'estudi revela que, en una dècada, el cost mitjà per avaries en models de Toyota ronda els 5.120 euros, xifra que la converteix en l'opció més assequible per als conductors preocupats pel cost a llarg termini.

La segona posició en el rànquing és Mitsubishi, també és una marca nipona. El manteniment mitjà dels vehicles d'aquesta marca, ronda els 6.500 euros per cada deu anys. Compartint ciutat amb Mitsubishi, hi ha Honda que és un el tercer de la llista i pràcticament s'equiparà el cost de manteniment amb Mitsubishi. La quarta posició és per Mazda i la cinquena per Nissan.