Els deu cotxes més barats a l'hora d'anar al taller: hi és el teu dins del llistat?

El sector de la reparació de vehicles a l'estat espanyol ha experimentat un augment sostingut de preus, fins a arribar a xifres històriques, a més, les visites als tallers també van a més. L'augment del cost de la vida i els preus dels cotxes nous, fan que la gent mantingui i cuidi més els vehicles vells. Per exemple, l'any 2024, el cost mitjà de les reparacions de vehicles va superar per primera vegada els 700 euros, d'acord amb l'anàlisi de Car-Garantie Versicherungs-AG.

Fins a 2022, el cost mitjà de les reparacions no havia superat els 600 euros. L'any 2023, la xifra va augmentar fins als 657 euros, i l'any 2024 l'increment va ser de 61 euros respecte a l'any anterior. Aquest augment de preus ha conduït als tallers a buscar alternatives que permetin als clients encarar les despeses imprevistes.

La preocupació per les possibles avaries influeix directament en la decisió de compra, ja que un vehicle propens a espatllar-se pot afectar greument les butxaques. En aquest context existeix una tendència creixent entre els consumidors cap a l'adquisició de models de vehicles que destaquen per ser fiables i presentar baixes despeses associades al manteniment i reparació.

D'acord amb l'estudi elaborat per CarEdge, les cinc marques més fiables i econòmiques de reparar són les japoneses. Tot i que no són les marques més assequibles del mercat, sí que ho poden ser a la llarga. Concretament, Toyota lidera el rànquing de les marques de cotxes més barates de reparar i, a més, es posiciona com la segona més fiable del mercat, només per darrere de Lexus, la marca prèmium de Toyota. L'estudi revela que, en una dècada, el cost mitjà per avaries en models de Toyota ronda els 5.120 euros, xifra que la converteix en l'opció més assequible per als conductors preocupats pel cost a llarg termini.

El llistat amb els models més econòmics de mantenir, el Prius encapçala la llista. Un clar símptoma de ser guanyador d'aquest rànquing és que és un dels vehicles més utilitzats pels taxistes. Seguit d'aquest, va el Yaris, el Corolla i el Camry: tots són Toyota.

La segona posició en el rànquing és Mitsubishi, també és una marca nipona. El manteniment mitjà dels vehicles d'aquesta marca, ronda els 6.500 euros per cada deu anys. Compartint ciutat amb Mitsubishi, hi ha Honda que és un el tercer de la llista i pràcticament s'equiparà el cost de manteniment amb Mitsubishi. La quarta posició és per Mazda i la cinquena per Nissan.

Altres marques que formen part de les 10 millors

Les marques sud-coreanes Kia i Hyundai segueixen la llista, mentre que més enllà del continent asiàtic només hi ha la marca Mini, Volkswagen i GMC. Per altra banda, pel que fa al llistat de fiabilitat, Lexus, de Toyota lidera la classificació. Per darrere i en el següent ordre hi va Toyota, Mini, Honda, Subaru, Mazda i Kia. En les dues últimes posicions hi ha dos alemanys: BMW i Porsche.

Per altra banda, l'informe, elaborat amb la col·laboració de més de 10.000 tallers de tot l'Estat, revela el llistat de marques amb més probabilitat de patir avaries relacionades amb la calor extrema. Les que encapçalen aquest llistat són Alfa Romeo, Fiat, Renault i Jeep.