Cada quant temps s'han de canviar els llençols?

Encara que no sigui visible per a les persones, el llit on dormim pot tenir fins a 1,5 milions de bacteris entre els quals ens enredem cada nit, ja que es tracta d'un lloc que es manté calent i humit. Per això, els llençols tenen el potencional de ser brou de cultiu per a gèrmens, bacteris i fongs.

D'això en som conscients i per això els canviem de manera habitual, però quin moment és l'ideal per fer aquesta renovació i netejar-los? Els experts aconsellen canviar els llençols, com a mínim, un cop a la setmana. En cas de no fer-ho així, els microbiòlegs adverteixen que podem posar en risc no només la nostra salut, sinó també la de tots aquells que dormen amb nosaltres, persones i animals inclosos.

Alguns especialistes alerten, fins i tot, que poden aparèixer al·lèrgies si la boca o el nas entren en contacte amb aquests microbis. La pitjor part, on se'n concentren més, és a la funda del coixí. És en aquesta zona on s'aglutina la saliva, la suor, els cabells, el maquillatge i altres cèl·lules mortes que són brou de cultiu per als bacteris.

Altres tèxtils amb què anar amb compte

A banda dels llençols, un altre focus important de la casa on hem de parar atenció són les tovalloles, un gran niu de virus i bacteris, o les cortines, que s'embruten fàcilment i també poden arribar a ser nocives per a la salut si no les conservem amb una higiene adequada. Aquests tèxtils acumulen pols i estan en estret contacte amb els microorganismes que volen per la casa i l'exterior. Per això, en el cas de les cortines, és recomanable fer-los una neteja profunda almenys dos cops l'any.

Finalment, els draps de cuina també estan molt exposats als microorganismes, ja que entren en contacte amb aliments crus. En aquest cas, el que recomanen els microbiòlegs és rentar-los després de fer-los servir amb una solució desinfectant, a banda de ficar-los a la rentadora una vegada a la setmana.

Com mantenir la higiene de la roba de llit i la seva rentada correcta

Saber quan cal canviar els llençols és clau, però igual d’important és com rentar-los. Els especialistes recomanen fer-ho a una temperatura mínima de 60 °C per garantir l’eliminació de bacteris, fongs i àcars, especialment si hi ha mascotes o si qui hi dorm pateix al·lèrgies. Si els llençols són de cotó, aquesta temperatura no els malmetrà i assegurarà una neteja més profunda.

També és recomanable assecar-los completament a l’aire lliure o en assecadora, ja que la humitat residual pot afavorir el creixement de microorganismes. Pel que fa a les fundes de coixí, alguns experts suggereixen canviar-les fins i tot dues vegades per setmana, ja que entren en contacte directe amb zones sensibles com el rostre i les vies respiratòries.

Per a un manteniment òptim, es poden afegir ingredients com el vinagre blanc o el bicarbonat al rentat, que ajuden a eliminar olors i bacteris de manera natural. Amb aquests hàbits, la roba de llit no només farà bona olor, sinó que també contribuirà a un descans més saludable.