Una motorista rep un toc d'atenció d'un guàrdia civil que li salva la vida

La calor és insuportable per a tothom, però inclús és pitjor per les persones que condueixen motos en estiu. Encara que la temperatura superi els 30 °C s'han de posar l'equipament de seguretat, com ara la roba amb teixits especials i gruixuts per protegir-se de la fricció amb l'asfalt en cas d'accident.

Amb tot, alguns conductors ignoren aquesta prevenció, sobretot a l'estiu i en trajectes curts. És el cas de la guanyadora del programa de televisió Maestros de la costura, Ana Luque, que explica en un vídeo al seu perfil de TikTok una situació que ha viscut en un semàfor i que l'ha fet reflexionar.

Un avís que li pot salvar la vida

Ana Luque, fundadora de la marca Motora, conta al seu vídeo com l'ha enxampat un policia mentre circulava en moto sense la roba de prevenció adequada.

Com explica al vídeo, l'ensurt comença quan veu "el típic senyor de 50 anys amb una moto" s'aparta la jaqueta i mostra un escut de Guàrdia Civil. L'home només va avisar la noia i li va assenyalar que feia bé de dur els guants de motorista, però que estava cometent un error que li podria costar la vida.

@muymotora Vas protegido en verano o te la pela?👀👇 Yo siendo totalmente sincera, no. 😮‍💨 solo en viajes o rutillas. Soy plenamente consciente de que no es lo correcto y poco a poco intento mejorar…😇 pero me cuesta Bueno un abrazo y cabeza en la carretera 🫶🏍️💨 #motos #gas #muymotora #moto #carretera #seguridad #seguridadencarretera #guardiacivil @Guardia Civil ♬ 鸣笛音效 - unknown

El guàrdia civil li dona un toc d'atenció per no dur la jaqueta de seguretat, "saps què passa si caus?", li avisa. "El primer que fa l'ambulància és agafar un raspall de cerres metàl·liques i rascar-te tota la pell per treure l'asfalt, fins que perds el coneixement", explica Luque repetint les paraules de l'home.

La motorista es mostra escandalitzada i expressa que aquest avís és raonable i que "no li falta raó al senyor", que, a més, anava ben equipat i protegit amb una jaqueta de motorista per a l'estiu i un coixí de seguretat enganxat que actua com a airbag en cas d'accident.

La importància de la roba de seguretat inclús en estiu

Malgrat tot, Luque detalla un mal hàbit: "De vegades em costa, especialment quan fa aquesta calor, posar-me la jaqueta i sobretot els pantalons". Però, assegura, que a partir d'aquest avís es va escandalitzar i va acabar el trajecte en moto fins a la seva universitat atemorida per si tenia un accident sense anar protegida.

Per acabar, la jove anima la seva comunitat de motoristes a oferir consells per la problemàtica de prioritzar no tenir calor a la prevenció davant d'un accident. La publicació va provocar algunes reaccions dels usuaris que asseguraven que era molt perillós anar sense la roba adequada en la moto: "Abans de sagnar, millor suar"; "Treballo a urgències i dono fe d'aquests raspalls"; "Vaig tenir un accident només amb el casc, t'asseguro que no tornarà a passar", són alguns comentaris dels usuaris.