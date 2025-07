Juan José, mecànic: «Si vols que el cotxe, el motor i el sistema elèctric et duri més, fes això»

Amb les constants regulacions que busquen fer un planeta més sostenible i que les persones castiguem menys la natura, les marques fabricadores de cotxe incorporen sistemes per passar els controls restrictius de la legislació europea. Un exemple d'aquestes normes és la del consum per obtenir una etiqueta o altra, o simplement per mostrar millors informacions a l'hora de vendre el cotxe.

Concretament, el Start & Stop s'ha creat per reduir les emissions contaminants, a més de baixar fins a un 20% la despesa en combustible en ciutat. Aquest sistema fa que el motor s'apagui quan el cotxe s'atura en un semàfor o en una densa retenció. És a dir, que constantment s'apaga per tornar a arrencar. En aquest cas, aquest mecanisme l'únic que fa és que s'apagui automàticament i s'engegui amb només prémer el pedal de l'accelerador, i per tant no cal que toquem la clau ni cap botó en cap moment ni per apagar ni per encendre.

Tot i aquest innovador sistema, hi ha molt professionals del món de la mecànica i del motor que dubten de la seva eficàcia i dels beneficis que aporten al vehicle, més aviat el contrari, molts pensen que pot generar avaries donat el seu ús indiscriminat.

Exactament, això és el que adverteix Juan José, mecànic experimentat de Tallers Ebenezar, en un dels seus últims vídeos a TikTok. Per ell, el Start & Stop és molt contraproduent: "Si fas aquest moviment, desactivaràs el Start & Stop. Un sistema que si el tens a llarg termini, l'únic que farà és fer malbé el teu motor", assegura el mecànic en l'inici del vídeo publicat a xarxes.

Juan José no nega que sigui útil per reduir combustible i emissions, però creu que el balanç entre beneficis i riscos, guanyen els possibles inconvenients perquè el motor s'acaba malmetent i a la llarga acaba passant factura: "Jo sé que moltes persones poden decidir que és millor tenir-lo activat. Però jo, al meu cotxe i en el teu, et recomanaré que el desactivis. Si vols que el cotxe, el motor, el sistema elèctric i tot el conjunt et duri el major quilometratge i temps possibles, desactiva-ho", aconsella el mecànic.

Per què és tan dolent?

Per dur a terme la contínua posada en marxa del motor es necessita molta energia. Aquesta energia no ve generada pel combustible perquè el motor està apagat. Per tant, aquesta posada en marxa requereix l'energia de la bateria, un cop s'encén, el motor ja funciona gràcies al combustible i a la seva inèrcia. El problema és que amb el Start & Stop el motor s'encén continues vegades i això provoca una sobreexplotació d'un element bàsic per la vida del vehicle com la bateria.

Per altra banda, el motor d'arrancament també pateix. És senzill, si no es tingués el sistema de Start & Stop, són elements que s'utilitzen un cop per trajecte, només en encendre un cop el cotxe. Aleshores quan s'incorpora aquest sistema, constantment per ciutat, el cotxe s'apaga i la bateria i el motor d'arrancament han de fer un esforç que genera desgast. Tot i això, en els vehicles en què hi ha incorporat el sistema, s'utilitzen elements amb major resistència, però, al cap i a la fi, hi ha més desgast que amb un cotxe convencional.

Com desactivar el Start & Stop?

Si no es vol emportar un disgust en la pròxima ITV, el més intel·ligent és desactivar-lo cada cop que iniciem la marxa. Ha d'haver-hi un botó a prop del volant o del canvi de marxes que marqui l'activació o desactivació del sistema Start & Stop. Si es desactiva, simplement quan el vehicle s'aturi el motor seguirà funcionat, fet que farà que hi hagi menys riscos perquè el cotxe es faci malbé. S'evita desgastar en excés els elements necessaris per arrancar el cotxe i a la vegada el sistema elèctric es veurà menys explotat, ja que evitarem transmetre alts pics de tensió com els que es realitzen quan s'encén el motor.