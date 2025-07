Les 10 il·legalitats més habituals que cometen els restaurants, segons l'OCU

L'estiu és una de les millors èpoques de l'any per una gran part de la població: el bon temps i les vacances és el més destacat. A més, els dies són més llargs i el sol i el temps lliure fa que moltes persones els vingui de gust menjar o prendre alguna cosa en una terrassa o en un bon restaurant.

A aquesta tendència de la població autòctona, s'hi suma la població estrangera i els bars i restaurants ho saben i fa que alguns locals cometin abusos, males pràctiques i fins i tot il·legalitats. Per aquesta raó, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recordat als clients quins són els drets bàsics que els emparen a l'hora de prendre alguna cosa o gaudir d'un bon tiberi. N'hi ha deu que són destacables per ser les més repetides i que poden passar desapercebudes.

No oferir una carta física. "Els codis QR són una forma còmoda de consulta, però a més a més ha d'haver-hi una carta en paper", afirma l'OCU.

Els preus "segons mercat". L'OCU avisa que no pot faltar una referència en els preus "segons mercat" -com si fos un preu per quilo-. A més, recorda que sempre s'ha d'informar del preu d'un producte que no estigui a la carta.

L'IVA sempre ha d'estar inclòs. El preu que es mostra en la carta hi hauria també d'assenyalar l'IVA inclòs. "En el cas de no incloure'l, s'haurà d'avisar que ho canviïn", alerta l'organització.

Cobrar pel servei de taula o per cobert. Aquesta pràctica és de les més freqüents a tot l'Estat i és il·legal. Segons especifica l'OCU, "ha d'estar implícit en el mateix servei d'hostaleria".

Aigua de l'aixeta. Aquesta mai s'hauria de cobrar, ja que la seva dispensació és ha de ser gratuïta i obligatòria si el client ho sol·licita, "fins i tot, encara que el gust de l'aigua no sigui bo".

Suplements en terrasses. Aquests extres no es poden cobrar llevat que constin clarament a la carta.

La propina sempre és voluntària. Això no és els EUA i l'OCU recorda que no existeix cap norma que obligui els clients a deixar diners extra.

El pagament d'una reserva. Quan un establiment cobra per fer una reserva, aquesta no pot cobrar-se com un extra. En canvi, sí que pot existir sempre que després es descompti del compte final, alerta l'OCU.

No es pot refusar el pagament en efectiu. En canvi, sí que es pot refusar el pagament amb targeta si s'especifica abans de consumir o amb cartells a la porta o en l'interior de l'establiment.

La informació en el tiquet final. També és contrari a la normativa, avisa l'OCU, que el tiquet o la factura de compra no detalli cada un dels productes consumits.

"Males pràctiques" legals

Més enllà de les il·legalitats mencionades, els restaurants exerceixen mesures que, tot i que si són considerades legals, poden ser desconsiderades per al client. Un exemple és quan l'establiment refusa reservar per una persona, ja que molts sistemes en línia permeten iniciar la reserva partir de dos comensals. També un altre exemple molt desagradable és quan neguen el servei a la gent que no és client tot i que sigui una urgència.

Què fer davant d'un abús?

L'OCU és ferma en les seves recomanacions a aquells consumidors que pateixin algun d'aquests abusos en establiments gastronòmics. Des de l'organització recorden que “el client pot demanar el full de reclamacions”. Si l'establiment “es nega a facilitar-la, llavors cal avisar a la policia municipal perquè faci una acta”. A més, l'organització “recomana guardar el tiquet de compra i fotografiar la carta amb els preus i tarifes” per tenir proves, en el cas que alguna cosa no costi el que s'esperava.