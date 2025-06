Quatre marques de cotxes pateixen més avaries a causa de la calor

Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, els vehicles pateixen un desgast més gran i estan més exposats a avaries, especialment els mesos de juliol i agost. Recomotor, distribuïdor de peces recuperades per a tallers i professionals de l'automoció, ha publicat un informe basat en les dades de l'estiu del 2024 i amb les previsions per a aquest any, assenyalant quines seran les marques més afectades per les avaries estivals.

"Durant els mesos més calorosos de l'any s'incrementen significativament les reparacions, sobretot en sistemes relacionats amb la refrigeració, l'electrònica i el motor. Aquest fenomen s'agreuja en vehicles amb menys manteniment o en models que ja presentaven problemes recurrents", explica Marc Cuñat, responsable de recanvis de Recomotor.

Els cotxes amb més i menys risc d'avaries

L'informe, elaborat amb la col·laboració de més de 10.000 tallers de tot l'Estat, revela que Alfa Romeo, Fiat, Renault i Jeep tornaran a encapçalar el llistat de marques amb més probabilitat de patir avaries relacionades amb la calor extrema. Per contra, marques com Toyota, Honda i Kia continuen mostrant una alta fiabilitat fins i tot en condicions extremes, registrant menys incidències durant l'estiu.

Les avaries més habituals a causa de la calor

Les altes temperatures afecten tots els sistemes del cotxe, però n'hi ha alguns especialment sensibles a la calor. Entre les avaries més comunes de l'estiu hi ha les fallades al sistema de refrigeració, que poden provocar sobreescalfaments del motor. Aquestes avaries van ser especialment freqüents en models d'Alfa Romeo, Fiat i Peugeot durant l'estiu passat.

També augmenten considerablement les fallades a l'aire condicionat, a causa de l'ús intensiu del sistema de climatització, amb reparacions relacionades amb compressors avariats, manca de gas o filtres obstruïts. En aquest cas, els tallers van detectar una incidència més gran en vehicles de Renault, Mercedes i Seat. Per evitar aquest tipus d'avaries és recomanable anar activant l'aire condicionat a l'hivern perquè el circuit sigui lubricat i no pateixi problemes.

Els problemes elèctrics també s'intensifiquen amb la calor, ja que les altes temperatures acceleren el deteriorament de les bateries i poden provocar errors en sensors, centraletes o cablatge. Marques com Renault, MG i Lynk&Co van estar entre les més afectades per aquest tipus d'avaries elèctriques durant l'estiu passat, i s'espera que la tendència continuï el 2025.

A més, Recomotor preveu un repunt d'incidències en marques de recent incorporació al mercat espanyol, com ara Lynk&Co o Aiways, que encara compten amb una xarxa de manteniment limitada.

Consells per evitar avaries

Des de Recomotor insisteixen en la importància del manteniment preventiu per minimitzar l'impacte de la calor al vehicle. Cal revisar el sistema de refrigeració, comprovar els nivells de líquids (inclòs el refrigerant i l'oli) i canviar-los si fos necessari, i assegurar-se del bon estat del sistema de climatització abans de fer desplaçaments llargs.

També es recomana una revisió completa de la bateria i els components electrònics si el vehicle té més de cinc anys o presenta símptomes de fallada. I és que una revisió a temps pot evitar avaries costoses i situacions perilloses durant els viatges estivals. A més, utilitzar recanvis de qualitat contribueix a allargar la vida útil del vehicle i millorar-ne la sostenibilitat.