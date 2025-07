El truc definitiu per espantar els mosquits amb paper higiènic

Una de les pitjors sensacions de l'estiu és la de saber que estàs compartint habitació amb un mosquit. Fins ara, els productes químics, com els plaguicides o els desinfectants, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però aquests productes, per les propietats intrínseques que tenen, poden comportar un risc per a la salut si no s’utilitzen de forma adequada i, per tant, cal racionalitzar-ne l’ús.

Per això, per evitar picades de mosquits, cal provar mètodes alternatius. En aquest sentit, l'usuari Alexis Tejada ha compartit un truc al seu canal de Youtube que es basa en l'ús de paper higiènic. Concretament, cal agafar un tros de paper i enrotllar-lo com un xurro.

A continuació, cal empastifar-lo amb pasta de dents, introduir-lo en una ampolla de vidre -en cap cas de plàstic- i deixar que sobresurti una part d'aquest. Aleshores, s'ha d'encendre l'extrem del paper i apagar ràpidament la flama resultant. D'aquesta manera, el fum servirà de repel·lent dels mosquits i, alhora, la pasta de dents contrarestarà l'olor.

Solucions casolanes que no comprometen la salut

Tot i que aquest sistema és poc convencional, pot resultar pràctic si es fa amb cura i en un espai ventilat. La clau és que la pasta de dents, especialment si conté menta o eucaliptus, desprèn una olor intensa que pot incomodar els mosquits. I el fum que genera el paper encès funciona com a element dissuasiu, de manera similar a l’encens o a les espelmes de citronel·la, però amb materials que tothom té a casa.

Ara bé, si no et convenç la idea d’encendre res, hi ha altres maneres igualment senzilles d’evitar les picades. Una de les més comunes és col·locar una pell de llimona o de taronja, prèviament seca, damunt d’una superfície calenta —com una làmpada o una safata metàl·lica— perquè deixi anar el seu aroma. També funcionen bé els difusors amb olis essencials com el de lavanda o gerani, o fins i tot posar unes gotes d’eucaliptus sobre un drap a prop del llit.

Sigui quin sigui el mètode, és important recordar que la prevenció comença per evitar que els mosquits entrin a casa. Les mosquiteres, no deixar llum encesa a prop de finestres obertes o retirar recipients amb aigua estancada són gestos senzills però molt efectius. I sobretot, fugir dels productes químics en espais tancats, que poden provocar molèsties respiratòries o reaccions si s’usen massa sovint.