Guardar els tomàquets amb aquestes dues fruites els fa malbé abans

A mesura que avança l'estiu l'estat dels tomàquets millora i cada vegada estan més bons i se'n mengen més. Ara bé, és un clàssic comprar-ne un grapat, deixar-los a la nevera i trobar-los en mal estat al cap d'un parell de dies. Per evitar el malbaratament i la frustració, una enginyera revela un senzill truc.

Segons Montse Melendez, enginyera en aliments, cal posar els tomàquets cara avall, és a dir amb la tija mirant el terra, dintre d'una carmanyola i amb paper de cuina. Melendez explica que la tija és la part del tomàquet on més humitat pot entrar, per tant, taponar aquesta via amb paper de cuina millora la conservació de la fruita i evitar que s'hi propaguin fongs.

Un altre truc desconegut per la majoria és no guardar els tomàquets prop dels plàtans o les pomes. Aquesta estratègia, que inicialment pot semblar una ximpleria, té una justificació al darrere. Tant els plàtans com les pomes alliberen etilè, un gas que fa que els aliments del seu voltant madurin més de pressa.

El darrer consell és per a quan els tomàquets ja estan molt aigualits; en aquest moment, tot i que molts opten per llançar-los, l'enginyera detalla que l'adient és posar-los al congelador. D'aquesta manera, conservaran millor el seu estat, i quan es vulguin menjar caldrà deixar-los un dia a la nevera perquè recuperin el seu estat natural.

Beneficis per la salut cardiovascular

El tomàquet és una font important de compostos beneficiosos per al cor, com els licopens, que són antioxidants poderosos. Aquest compost ha estat vinculat a la reducció del risc de malalties cardiovasculars. A més, el tomàquet conté altres nutrients, com el potassi, que contribueixen a mantenir la pressió arterial dins dels valors normals.

Una combinació d’aliments que podria ser un bon aliat per una vida més llarga i saludable és: el pa de sègol, el tomàquet i l’oli d’oliva. Aquesta combinació, que sembla senzilla i quotidiana, conté compostos que podrien ser més beneficiosos per al cor.