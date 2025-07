Pa de sègol amb tomàquet i oli d'oliva: la combinació que podria cuidar el cor, segons un nou estudi

En els últims anys, la ciència ha aportat descobriments sorprenents sobre els aliments que podem integrar en la nostra dieta per millorar la salut cardiovascular i controlar el sucre en sang. Un d’aquests descobriments fa referència a una combinació d’aliments que podria ser el teu aliat per una vida més llarga i saludable: el pa de sègol, el tomàquet i l’oli d’oliva. Aquesta combinació, que sembla senzilla i quotidiana, conté compostos que podrien ser més beneficiosos per al teu cor del que imagines.

El poder dels fitosterols

Un recent estudi de la Queen’s University de Belfast ha posat en relleu la importància dels fitosterols, compostos naturals presents en aliments d'origen vegetal com els fruits secs, les llavors, els cereals integrals, i també en aliments tan comuns com el pà de sègol, el tomàquet i l'oli d'oliva. Els fitosterols han estat associats a una reducció del risc de malalties cardiovasculars i diabetis tipus 2, gràcies a la seva capacitat de reduir els nivells de colesterol dolent (LDL) i millorar altres marcadors metabòlics.

Els fitosterols tenen una estructura similar al colesterol, fet que els permet competir amb ell a l’intestí i evitar la seva absorció. A través d’aquest mecanisme, ajuden a reduir el colesterol LDL, que és el principal responsable de la formació de plaques a les artèries. Això, a la llarga, pot evitar problemes greus com els infarts de miocardi o els ictus.

Pa de sègol: un gran aliat per al cor

El pa de sègol és una excel·lent font de fitosterols, a més de ser ric en fibra i vitamines. Aquest tipus de pa, elaborat amb gra sencer, conté més fitosterols que altres cereals refinats, com el blat, i és ideal per incloure’l en una dieta que aposti per la salut cardiovascular. Gràcies a la seva alta concentració de fibra, el pa de sègol també ajuda a regular els nivells de sucre en sang i millorar la digestió, dos factors claus per prevenir malalties cròniques.

Tomàquet i oli d'oliva: una combinació imbatible

El tomàquet és una altra font important de compostos beneficiosos per al cor, com els licopens, que són antioxidants poderosos. Aquest compost ha estat vinculat a la reducció del risc de malalties cardiovasculars. A més, el tomàquet conté altres nutrients, com el potassi, que contribueixen a mantenir la pressió arterial dins dels valors normals.

Però la combinació perfecta per al cor arriba quan afegim oli d’oliva a aquest plat. L’oli d’oliva extra verge, característic de la dieta mediterrània, és ric en greixos monoinsaturats saludables i en antioxidants com la vitamina E. Diversos estudis han demostrat que l'oli d'oliva pot reduir la inflamació, millorar els nivells de colesterol bo (HDL) i reduir els nivells de colesterol dolent (LDL), afavorint la salut cardiovascular.

El secret de la dieta mediterrània

Aquesta combinació d’aliments —pa de sègol, tomàquet i oli d’oliva— és una de les bases de la dieta mediterrània, reconeguda mundialment per les seves propietats beneficioses per a la salut. Segons els experts, augmentar la diversitat de fitosterols en la dieta pot contribuir a reduir el risc de malalties cròniques i augmentar l’esperança de vida. La dieta mediterrània, que inclou també fruits secs, llegums i verdures fresques, és una de les més recomanades per professionals de la salut per a la prevenció de malalties cardiovasculars i per millorar la salut general.

Com incorporar aquesta combinació a la teva dieta

Incorporar aquests aliments a la teva dieta no només és fàcil, sinó també deliciós. Pots començar amb un entrepà de pa de sègol amb tomàquet i una mica d’oli d’oliva extra verge per al dinar o el berenar, o afegir-los a amanides i plats principals. També és recomanable acompanyar-los amb una font de proteïnes saludables, com el peix o el pollastre, per obtenir un plat equilibrat i nutritiu.

Incorporar el pa de sègol, el tomàquet i l’oli d’oliva a la teva dieta no és només un plaer per al paladar, sinó també una forma senzilla i efectiva de cuidar el teu cor. Els estudis científics avalen els beneficis d’aquesta combinació, que es pot gaudir en moltes variacions i formes, mentre manté el teu cos protegit contra les malalties cardiovasculars i altres afeccions cròniques. Així que, la propera vegada que et preparis un dinar, pensa en aquesta combinació per ajudar el teu cor a viure més i millor.