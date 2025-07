Alerta amb aquests aliments: són els que provoquen més intoxicacions durant l'estiu

L’estiu sol ser una de les estacions més esperades per molts. Els dies són més llargs, la platja, les trobades amb amics a l'aire lliure i els aliments típics d’aquesta època el converteixen en un moment ideal per gaudir. Tot i això, les altes temperatures també comporten alguns riscos, especialment quan es tracta de conservar els aliments en bon estat.

Amb la calor, els productes frescos es tornen especialment vulnerables a la contaminació i, si no es mantenen en condicions adequades, poden acabar provocant intoxicacions alimentàries. Segons l’experta farmacèutica i dietista-nutricionista Boticaria García, cada any augmenten els casos de gastroenteritis per culpa d’aliments mal refrigerats, i no només per culpa dels ous o el peix. La famosa divulgadora ho ha explicat aquest cop a través d'un vídeo a Instagram.

Tot i que la majoria de gent és conscient que no és bona idea portar aliments o plats preparats amb ou, com la truita o la maionesa, a la platja o a la piscina si no es té una nevera a mà, hi ha altres aliments aparentment inofensius que també poden resultar perillosos. Per exemple, les fruites de grans dimensions com la síndria o el meló.

La mida és el principal inconvenient

Garcia informa i fa un rodolí, "Ets dels que talla la síndria a la platja? Doncs si no portes nevera la cosa pot acabar amb diarrea", ho explica en el vídeo penjat a les xarxes on la divulgadora mostra els aliments mentre és a la platja. Tot i que solem desconfiar més d’aliments com l’ou, sovint descuidem el tractament d’aquestes fruites, que també poden ser un focus de bacteris si no es mantenen refrigerades. El problema és que per la seva mida costa conservar-les a la nevera, ja que sovint no hi caben i, un cop obertes, no es poden mantenir a temperatura ambient durant gaire estona, especialment quan el termòmetre supera els 30 graus, com acostuma a passar a l’estiu.

Així doncs, cal extremar les precaucions i mantenir sempre el fred necessari per conservar en bon estat tota classe d’aliments, no només els clàssicament considerats "de risc". És simple: si estant a casa, els aliments es posarien a la nevera, és important que els mantinguem a temperatures estables, de la mateixa manera que cal posar atenció un cop es talla o es manipula un aliment. L’atenció als petits detalls pot evitar mals majors quan l’objectiu és, simplement, gaudir de l’estiu.