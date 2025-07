Els millors àpats lleugers per menjar de tupper a la platja (sense que es facin malbé)

Passar un dia a la platja és un dels plans que fa més estiu, però quan arriba l'hora de dinar toca mirar-se la butxaca perquè la majoria de restaurants propers a la platja tenen un preu elevat. En aquest article us proposem cinc opcions lleugeres de tupper per portar a la platja, i sense que es facin malbé. Tot i això, cal dir, que sempre és preferible portar el tupper en un envàs que conservi el fred, perquè el sol i la calor poden fer malbé el menjar en poques hores.

1. Amanida de cigrons amb verdures i herbes fresques

Els cigrons cuits són ideals per portar a la platja perquè no es fan malbé fàcilment i són molt nutritius. Es poden combinar amb pebrot vermell, cogombre, tomàquet cherry i ceba tendra tallada petita i amanir-ho tot plegat amb oli d’oliva, suc de llimona, sal, pebre i una mica de comí o julivert fresc. Aquesta amanida és refrescant, saciant i no necessita refrigeració immediata.

2. Truita de verdures tallada en porcions

La truita és una aposta segura per portar a qualsevol lloc. Es pot fer una gran truita amb carabassó, espinacs, ceba o pebrot, i després tallar-la en porcions fàcils de menjar amb les mans o amb forquilla. Se serveix freda i conserva bé el gust i la textura, fins i tot després d’unes hores fora de la nevera. Acompanya-la amb una mica de pa o tomàquet si vols un àpat més complet.

3. Amanida de pasta amb pesto i tomàquet sec

Una amanida de pasta curta (d'espirals) és molt pràctica. Es pot barrejar amb una cullerada de pesto, tomàquets secs tallats a trossets, olives negres o nous per donar-hi més textura. És saborosa i resistent a la calor, i es pot preparar el dia abans sense perdre qualitat.

4. Rotlles freds de gall dindi i hummus

Prepara uns rotlles (truites de blat) untant-hi hummus i afegint-hi gall d'indi a làmines, enciam, pastanaga ratllada i cogombre. Enrotlla’ls bé i talla’ls per la meitat per facilitar-ne el transport i el consum. Són lleugers però complets, i aguanten bé la calor si s’emboliquen en paper d’alumini o film transparent.

5. Amanida de cuscús amb menta i fruita seca

El cuscús és ràpid de preparar i molt versàtil. Es pot barrejar amb menta fresca, panses, ceba, ametlles laminades i una mica de llimona o taronja. Aquest plat combina el dolç i el salat, i resulta molt refrescant. Ideal per portar a la platja, ja que no necessita refrigeració i els sabors es potencien amb el temps.