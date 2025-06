La infusió de moda d'aquest estiu: fresca, amb només dos ingredients i ideal per a la digestió

Combinar begudes fredes i que facilitin la digestió és sovint una tasca complicada a l'estiu. Però hi ha una infusió, desconeguda per la majoria, que combina precisament aquests dos elements: frescor i digestions poc pesades. Per fer-la calen nabius i llimona.

Les quantitats per fer una gerra de la infusió són: 200 grams de nabius frescos, tres llimones mitjanes, 750 mil·lilitres d’aigua i gel al gust. La preparació és ben senzilla. Cal abocar els 750 ml d’aigua en una gerra de vidre i afegir-hi els nabius, prèviament rentats i tallats per la meitat. A continuació, rentar bé les llimones i tallar-les a rodanxes fines per incorporar-les a la barreja. Llavors només caldrà posar-ho a la nevera dues hores i ja estarà llest per beure.

El moment adient per prendre aquesta infusió és després d'un àpat contundent, principalment el dinar o el sopar. Els experts també destaquen que és una gran alternativa als refrescs que es prenen a mig matí o mitja tarda. Un darrer consell és evitar el sucre i prioritzar la mel si es vol endolcir el gust.

Per què ajuden a la digestió?

El nabiu és un "superaliment" que té efectes antiinflamatoris gràcies a les seves propietats antioxidants i pot ajudar a alleugerir la inflamació de qualsevol part del cos. En el cas de la digestió, l'estómac. La llimona té àcid cítric i vitamina C, elements que estimulen la producció de sucs gàstrics i biliars, facilitant així la descomposició dels aliments a l’estómac.

A més, els nabius tenen una gran quantitat de fibra i ajuden a mantenir els nivells de glucosa estables i un estat de salut equilibrat. Els nabius aporten també potassi, que reforça la contracció dels músculs i contribueix a fer que el ritme cardíac es mantingui constant.

A més, també conté magnesi, un nutrient imprescindible per al creixement dels ossos i metabolitzar la vitamina D. Tradicionalment el nabiu sempre s'ha fet servir per finalitats medicinals. S'ha utilitzat per tractar patologies associades a la insuficiència venosa, les afeccions oculars com la conjuntivitis i alteracions epitelials com la dermatitis.