Remei per dormir bé de Harvard: adeu a l'insomni

Una part important de la població no descansa de forma adequada i pateix conseqüències desagradables com la somnolència diürna, les sensacions d'ansietat i d'irritació, i la incapacitat de concentrar-se. Aproximadament la meitat dels casos d'insomni provenen de problemes psicològics o emocionals. Els episodis estressants a la vida, per exemple, poden produir trastorns d'ansietat i alterar el nostre descans.

Per recuperar la qualitat del nostre descans existeix un sorprenent mètode, descrit per la Harvard Medical School: la restricció del son. Aquest requereix un esforç per part del pacient, ja que el sistema es basa a evitar hores al llit que no siguin de dormir.

Una pauta suggerida és la següent: començar amb un màxim de sis hores al llit i establir una hora rígida per despertar-se a primera hora del matí. Aquestes dues premisses ens ajudaran a evitar llargues nits d’insomni. L'objectiu és augmentar de forma progressiva aquest màxim de sis hores al llit i relaxar a poc a poc els horaris fixos fins a aconseguir un descans reparador.

Trencar la inèrcia negativa

El que intenta trencar aquest sistema és l'anomenat cercle viciós. Després de passar unes quantes nits sense dormir, algunes persones comencen a associar el dormitori amb el fet d'estar despert. Fer la migdiada, beure cafè, prendre una copa de nit o renunciar a l'exercici acaben contribuint a agreujar el problema. I a mesura que l'insomni empitjora, l'ansietat va en augment. Amb el pas del temps, acabem construint un combinat de factors emocionals que deterioren el nostre descans.

La Harvard Medical School ha constatat la tendència dels malalts d'insomni de passar massa temps al llit amb l'esperança d'aconseguir dormir, però la seva conclusió és que la restricció del son ha demostrat la seva eficiència com a tècnica reparadora. Amb l'aplicació continuada d'aquest mètode, hi ha pacients que aprenen a adormir-se ràpidament i profundament i acaben aconseguint una nit completa de son.

De 15 minuts en 15 minuts

Una guia aconsellable seria la següent. Si l'alarma la teniu configurada per a les 7 a.m., per exemple, una restricció de sis hores significa que, per molt que tingueu ganes de ficar-vos al llit, haureu de romandre fora de l'habitació fins a la 1 de la matinada.

Un cop aconseguiu dormir les sis hores assignades, podeu afegir-ne 15 minuts. I un cop consolideu aquests 15 minuts, n'afegiu 15 més fins a arribar a 30 minuts extra. A mesura que aneu obtenint resultats, podeu estirar la corda i augmentar progressivament les sis hores inicials.