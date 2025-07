Nuria Roure, psicòloga: «Quan no pots dormir, el millor que pots fer és deixar el llit»

Segur que t'ha passat més d'una vegada. Et fiques al llit i, per les raons que siguin, t'és impossible adormir-te. Comences a fer voltes i a moure't sense parar i no aconsegueixes adormir-te fins al punt de posar-te nerviós en veure què passa el temps i has de descansar per a l'endemà. També es pot donar la situació que a mitjan nit et despertes i ja et desvetlles fins a l'endemà.

Doncs hi ha algunes pràctiques que poden ajudar a solucionar-ho. Europa Press Info Salus ha parlat amb Nuria Roure, que és psicòloga i especialista acreditada en trastorns del son per la European Sleep Research Society i que precisament acaba de publicar un llibre Els hàbits del somni (Vergara) en què tracta aquests temes.

Una petita passejada, el remei per agafar el son

La seva lògica és molt clara: “El llit és només per dormir”. És a dir, que si comencem a donar voltes al llit i no podem adormir-nos, o si ens despertem al mig del llit, però no aconseguim tornar a agafar el son, el que hem de fer és abandonar el llit. En aquest sentit, l'especialista aconsella anar a beure aigua o al bany per canviar aquest xip de negativitat en què no aconseguim dormir.

La professora de la Universitat de Lleida se situa en contra de la creença que si no podem dormir hem d'aprofitar i quedar-nos al llit per descansar ni que sigui el cos. De tal manera, es mostra en contra de pràctiques com posar-se a llegir, veure la televisió o mirar el telèfon mòbil. "Tot això només fa afavorir a no agafar el son", diu l'experta.

Roure també detalla que és perjudicial no fer res i posar-se a pensar què s'ha fet durant el dia. Això pot generar ansietat i nerviosisme, i al final es vincularà el llit com una cosa negativa. Per això, insisteix que el millor que podem fer és anar al bany, a beure aigua o a fer pipí. No cal que sigui massa temps, sinó només una manera de fer el canvi de mentalitat i relaxar-se de manera natural.

No anar al llit amb el mòbil a la mà

Sobre el fet de dormir, l'especialista també avisa de quin és l'efecte per al nostre cos: "El mòbil emet llum al cervell, de manera que ens manté activats perquè entén que és de dia, i en conseqüència també deixa de fabricar melatonina perquè creu que s'ha de despertar".

Així, Roure insisteix que "el mòbil ens activa" perquè hi ha molt de so i imatges. "Hi ha moltes persones que s'activen el filtre de llum blava, però això no és suficient perquè hi ha una activació de totes maneres", apunta l'experta. D'altra banda, Roure sosté que el dispositiu mòbil afecta i altera el rellotge intern, els nostres ritmes circadiaris.

Baixar l'acció de la presència

D'altra banda, un altre dels consells de Roure consisteix en allò que defineix com "abaixar l'acció de la presència". Això implica deixar de banda el control excessiu o el perfeccionisme amb què viuen moltes persones al llarg del dia i també deixar de pensar sobre el futur.

"Estem molt poc connectats amb nosaltres mateixos", afirma l'especialista. De fet, Roure posa un exemple molt fàcil: quan ens sentim malament per estar al sofà sense fer res, quan això a parer seu és positiu. "Aquest sentiment de voler controlar com dormo fa que no puguem dormir", conclou l'experta.