El mètode egipci per dormir bé quan fa molta calor

La calor torna aquesta setmana a Catalunya i, com acostuma a passar especialment en punts propers al mar, la xafogor es farà evident especialment a la nit. Això pot provocar que moltes persones tinguin problemes per agafar el son i arribin a desesperar-se perquè no els funciona cap tècnica per passar menys calor.

Doncs bé, els egipcis tenen un mètode amb el qual aconsegueixen dormir amb altes temperatures, similars a les que es viuen a tot el sud d'Europa en aquests mesos. Concretament, consisteix a mullar el llençol amb el qual et taparàs quan vagis el llit. Això, però, no vol dir anar a dormir amb una tela totalment mullada a sobre.

El que realment volen aconseguir a Egipte amb aquest truc és que el llençol estigui lleugerament humit o fresc. Per tant, el que cal fer és mullar el llençol, però escórrer-lo o deixar que s'assequi una mica perquè deixi la sensació d'humitat. Tampoc es pot fer, evidentment, amb la tela que cobreix el llit, ja que acabaria perjudicant el seu estat. Aprofitar el llençol estès quan encara no està del tot sec o centrifugar-lo són altres alternatives.

Altres trucs per sobreviure a la calor nocturna

Una alternativa al truc egipci és utilitzar tovalloles humides o posar-se draps humits al coll o a la cara. A més, sempre cal recordar que per mantenir l'habitació fresca és vital tancar les finestres i abaixar les persianes durant el dia, i ventilar quan és de nit.

El matalàs també és important, ja que si és de qualitat ha de permetre transpirar. Dormir sense roba també és una opció, però si preferiu dur pijama és important que sigui lleuger, de cotó o altres teixits suaus. Una bona dutxa abans d'anar a dormir també és una opció a tenir en compte.

Aquest mètode pot complementar-se amb altres pràctiques que ajuden a mantenir la temperatura del cos més estable al llarg de la nit. Per exemple, col·locar una ampolla d’aigua congelada embolicada amb un drap prop dels peus pot generar un efecte similar al d’una bossa d’aigua calenta a l’hivern, però a la inversa. Això ajuda a refredar progressivament la zona del llit, facilitant que el cos entri en fase de repòs més ràpidament.

També és important tenir en compte el tipus de coixí. N’hi ha de farcits amb materials transpirables o amb gels refrigerants que ajuden a reduir la sensació d’ofec que sovint acompanya les nits d’estiu. Aquests petits detalls poden marcar la diferència entre una nit en què costa dormir i una altra en què, sense aire condicionat, s'aconsegueix un descans més profund i reparador.

Finalment, un altre recurs útil és fer servir ventiladors de sostre a baixa velocitat, que no refreden tant l’ambient com sí que afavoreixen la circulació de l’aire i l’evaporació natural de la suor. Si es col·loca un recipient amb gel davant del ventilador, es pot aconseguir un flux d’aire lleugerament més fresc, sense arribar a l’impacte directe de l’aire condicionat.