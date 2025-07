El juny de 2025 també va ser el més càlid mai registrat a l’Europa occidental

El juny de 2025, com va passar a Catalunya, també va ser el més càlid mai registrat al conjunt de l’Europa occidental. Concretament, la temperatura mitjana es va situar en 20,49 ºC, un valor absolutament anòmal ja que es va situar 2,81 graus per sobre la mitjana del 1991-2020, un període que ja recull l'impacte del canvi climàtic.

L'anterior rècord, segons detalla el servei de canvi climàtic del projecte europeu Copèrnicus, havia estat el juny del 2003. Al nostre país, de fet, el 2025 també va desbancar el 2003 i el 2022 com els més càlids, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya

Mentre Catalunya i Europa patien un juny extremadament càlid -que va acabar amb una onada de calor sense precedents per la durada i per l'acumulació de registres de 40 graus a inicis de l'estiu-, al conjunt del planeta la temperatura tendia a "normalitzar-se". En aquest sentit, va ser el tercer més càlid d'ençà que hi ha registres -per darrera del 2024 i el 2023-, però amb un escalfament de "només" 1,30 graus respecte a l'era preindustrial.

En aquest sentit, és el segon consecutiu on la temperatura global queda per sota dels 1,5 graus d'escalfament. Cal recordar, que fins a l'abril del 2025 s'havien encadenat un total de 21 dels darrers 22 mesos per sobre del temut llindar.

Temperatures fins als 46 graus

A Catalunya ja portem 9 dies amb temperatures que, en almenys un observatori, han superat els 40 graus. El valor més elevat, com acostuma a passar, es va registra a Vinebre amb 42,9 ºC. Ara bé, la calor encara va ser més extrema al sud de la península Ibèrica. Una localitat de Còrdova va arribar als 46 graus -nou rècord estatal en un mes de juny- i també es va assolir aquest registre a Portugal.

En general, segons detalla Copèrnicus, la doble onada de calor que va afectar bona part de l'Europa occidental i meridiona van deixar valors generalitzats d'uns 38 graus, fet que correspon a un "estrès tèrmic molt fort".

Samantha Burges, responsable estratègica de clima de Copèrnicus, explica que aquesta situació es va veure agreujada per les temperatures rècord a la superfície del mar Mediterrani occidental, que va registrar una temperatura diària rècord de 27 graus, la xifra més alta detectada en el conjunt de la regió durant un juny i que està 3,7 °C per sobre la mitjana. "En un món que s'escalfa, és probable que les onades de calor siguin més freqüents, més intenses i afectin més persones a tot Europa", conclou.