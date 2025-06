El segon maig més càlid baixa per fi de l'escalfament d'1,5 graus

Ja és notícia que un mes quedi per sota de l'escalfament d'1,5 ºC. Això és el que va passar finalment aquest mes de maig, segons les dades de Copèrnicus. Cal tenir en compte que el planeta encadenava 21 dels darrers 22 mesos per sobre del temut llindar marcat a l'Acord de París. Tot i això, el maig del 2025 va ser el segon més càlid d'ençà que es tenen registres.

“Un breu descans per al planeta”

El maig del 2025 es va tancar amb una temperatura global de 15,79 ºC, un fet que se situa 0,53 graus per sobre la mitjana 1991-2020 -que ja té en compte l'impacte del canvi climàtic- i fins a 1,40 ºC respecte a l'era preindustrial.

És el segon maig més càlid: només superat pel rècord establert el 2024 (un escalfament d'1,52 ºC) i per davant del registrat l'any 2020.

D'aquesta manera, la Terra es va situar el mes passat per sota del llindar d'1,5 ºC. És un fet que no passava des del juliol de 2024 i, de fet, segons Copèrnicus s'havien acumulat 21 dels darrers 22 mesos per sobre d'aquest llindar. De moment, el juny manté la tendència i els valors són inferiors tant als de l'any passat com els del 2023.

“El maig del 2025 trenca una seqüència sense precedents de mesos per sobre dels 1,5 °C. Si bé això pot oferir un breu descans per al planeta, esperem aquest llindar es torni a superar en un futur pròxim a causa de l'escalfament continu del sistema climàtic”, assegura Carlo Buontempo, director del servei de canvi climàtic del projecte Copèrnicus.

En aquest sentit, les previsions de l'Organització Meteorològica Mundial apunten que hi ha un 70% de possibilitats que la mitjana del període 2025-2029 quedi per sobre d'aquest objectiu marcat a l'Acord de París.