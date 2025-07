Aquesta és la gasolinera més barata, segons l'OCU: estalvi de fins a nou euros

Una de les grans qüestions relacionades amb els cotxes és el de la gasolina. Tothom intenta buscar aquell establiment en què fer gasolina resulta més econòmic, tot i que no sempre s'encerta. Per guiar els conductors, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un estudi de mercat en què es detecta quines gasolineres ofereixen els millors preus.

En concret, l'entitat ha recollit les dades de 12.000 estacions de servei repartides per tot l'Estat. La principal conclusió és que el 48% de les persones propietàries d'un vehicle tenen importants dificultats per afrontar les despeses del vehicle i que part dels problemes es troben en els costos del carburant. Ara bé, triant adequadament, l'estalvi en el combustible pot arribar fins al 19%.

Les gasolineres més barates

L'estudi de l'OCU apunta que la gasolinera més barata de l'Estat és catalana. Es tracta de bonÀrea, que compta amb el carburant més barat pel que fa tant a dièsel com per a gasolina 95. Cal recordar que aquesta marca té establiments a Catalunya, a l'Aragó i en alguns punts de Castelló, a més de Tudela, motiu pel qual no es podran tenir en compte si s'omple el dipòsit a la resta de l'Estat.

Altres cadenes automatitzades low cost com GM Oil, Plenergy o Petroprix segueixen a les gasolineres de marca catalana. Segons detalla l'OCU, aquestes quatre marques de gasolineres suposen un estalvi mitjà de 18 cèntims per litre, la qual cosa equival a un estalvi de nou euros en un proveïment de combustible de 50 litres.

Les gasolineres més cares

L'estudi de l'OCU també detecta quines són les estacions de servei més cares. El rànquing el ldieren BP, ENI, Moeve (Cepsa), Petronor i Repsol tant pel que fa al preu del dièsel com de la gasolina. En paral·lel, l'entitat explica que hi ha diferències segons la demarcació on es posa gasolina. Lleida és un dels punts de l'Estat on omplir el dipòsit és més barat, Barcelona tampoc obté mals resultats, mentre que les Illes Balears és un dels més cars.

Els punts més barats per a cotxes elèctrics

Si el que cal és carregar la bateria d'un cotxe elèctric, l'OCU adverteix que les diferències de preu entre electrolineres són fins i tot més grans. Per exemple, el cost de proveir 50 kW/h (per recórrer uns 250 km) en un carregador superràpid d'almenys 150 kWh varia entre els 20,50 euros als carregadors més barats de Tesla i els 32,50 euros als de Total Energies. Això usant l'app pròpia de cada companyia.

Perquè si per comoditat s'utilitza una app de cerca que admeti el pagament a les diferents xarxes, el preu s'encareix de forma substancial: un 21% de sobrecost amb Plugsurfing, un 19% amb Chargemaps i un 18% amb Electromaps. Òbviament, la millor opció sempre és recarregar el cotxe a casa: el preu de carregar 50 kWh amb la xarxa domèstica en horària vall és de només sis euros.