Dos reptes físics que els homes gairebé mai superen (i les dones sí)

Últimament, han emergit dos reptes virals que han envaït les xarxes socials i posat a prova l’agilitat, la força i la flexibilitat dels participants. Tot i que molts intenten superar-los amb entusiasme, s’ha vist que els homes sovint no aconsegueixen completar-los, mentre que les dones els afronten amb més èxit.

Aquests reptes han generat curiositat i han posat en evidència algunes diferències físiques entre els sexes. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquests desafiaments i per què els homes tenen més dificultats per completar-los.

El repte de la porta: passar els peus sense moure el cos

El repte de la porta, que s’ha viralitzat a les xarxes socials, consisteix en un desafiament que posa a prova tant la flexibilitat com l’equilibri. Per completar-lo, la persona ha de posar els peus en el marc inferior esquerre d’una porta i el seu ombro ha de quedar en el marc superior dret.

La persona ha de desplaçar els peus fins al marc inferior dret sense moure les espatlles del marc superior, una tasca que pot semblar senzilla, però requereix una gran coordinació i flexibilitat. Aquest repte ha mostrat que les dones solen tenir més èxit en superant-lo, ja que, en general, tenen una millor capacitat d'adaptació als moviments i un millor control del seu cos, mentre que els homes, tot i la seva força, solen tenir més dificultats per moure’s amb la mateixa agilitat.

El repte de la cadira: un desafiament d’equilibri i força

El segon repte és el repte de la cadira, on la persona ha de posar-se en una posició de 90 graus amb el cos en angle recte, amb els peus ben plantats al terra i la seva esquena recolzada a la paret. Una vegada en aquesta postura, la persona ha de prendre una cadira amb ambdues mans i, sense moure els peus, ha de ser capaç de tornar a la posició recta.

En altres paraules, l’objectiu és aconseguir que el cos es deslliuri d’un angle de 90 graus i es posi recte sense separar els peus de la paret. Aquest repte posa a prova l’equilibri, la força de les cames i la capacitat de concentració. Un altre cop, les dones semblen superar-lo amb més èxit que els homes, probablement a causa de la seva major flexibilitat i la capacitat per coordinar el cos durant aquest tipus de moviments.

Per què aquestes diferències?

Les diferències entre sexes que es mostren en aquests reptes poden estar relacionades amb diverses raons físiques. En primer lloc, les dones tenen una major flexibilitat i capacitat d’adaptar-se als moviments que requereixen equilibrar el cos en diferents posicions. A més, les dones solen tenir un centre de gravetat més baix, la qual cosa els permet mantenir l’equilibri amb més facilitat. Per altra banda, els homes, tot i tenir més força muscular, poden trobar més dificultats per executar moviments que impliquin flexibilitat o control de l'equilibri.

Això no vol dir que els homes no puguin superar aquests reptes, sinó que els reptes esdevenen una prova on les qualitats físiques de les dones, com la flexibilitat i la coordinació, esdevenen un avantatge.

L’agilitat i l’equilibri marquen la diferència

Els reptes virals com el de la porta o el de la cadira ens recorden que la força bruta no és l'única qualitat que es requereix per superar reptes físics. L'agilitat, la flexibilitat i la capacitat d’equilibrar el cos en situacions de tensió són també aspectes fonamentals. Així, tot i que els homes poden tenir una força superior, són les dones qui semblen tenir més avantatges a l'hora de superar aquests reptes. Això ens mostra que, més enllà de la força muscular, altres factors com l’agilitat i l'equilibri poden ser igualment importants per afrontar certs desafiaments físics.