El truc dels hotels per no perdre diners en els bufets lliures

Ets dels que vas als bufets lliures a menjar tot el que pots i més? Et sembla una bona opció i econòmica? Doncs segurament ho és, però els hotels també tenen els seus trucs per no perdre diners quan ofereixen bufet lliure. Alguns es poden deduir fàcilment, però no per això són menys efectius, ja que tots els experts els solen esmentar.

Aquests són els trucs dels hotels

Aquestes són les tècniques que fan servir per no perdre diners:

El consum baixa de mica en mica

Quan els comensals van a un hotel amb bufet lliure tendeixen a consumir més del compte les primeres vegades, especialment els dos o tres primers dies, però després baixen aquest ritme i se'n contenen. D'aquesta manera, en una estada d'una setmana, per exemple, la quantitat d'aliments consumida serà la planejada.

Els productes més barats es col·loquen abans

Un altre dels costums dels comensals és omplir els seus plats amb els primers productes que es troben i aquests solen saciar i són més barats. D'aquesta manera, quan tornen a buscar els més costosos, tenen menys gana i se serveixen menys quantitat. En aquest sentit, els plats més cars se solen “amagar” més.

Els plats són més petits

En omplir-se abans, es té la sensació que s'està menjant més. Així mateix, els coberts per servir els productes presenten diferents mides, i són més grans els situats en els aliments més barats i menors els que s'utilitzen per agafar carns o peixos.

Un cambrer serveix alguns plats

Una altra opció que es fa servir al bufet és situar un cambrer servint alguns plats calents de més elaboració. D'aquesta manera s'evita un consum excessiu que després no serà ingerit pel comensal.

El malbaratament, una preocupació creixent

Tot i aquestes estratègies per reduir despeses, un dels grans reptes dels bufets lliures és la gestió del malbaratament alimentari. Segons la FAO, un terç dels aliments produïts al món es perden o es malgasten, i els hotels, especialment els que treballen amb aquesta fórmula, hi tenen un paper rellevant. Per això, cada cop més establiments introdueixen iniciatives com la donació d’excedents a entitats socials, la cuina d’aprofitament o fins i tot sancions simbòliques als comensals que deixen menjar al plat. A més, el malbaratament no només implica una pèrdua econòmica, sinó també un impacte ambiental important: tot el que es llença ha requerit aigua, energia i recursos naturals que es desaprofiten. Així, darrere el preu tancat d’un bufet, s’hi amaguen també dilemes ètics i ecològics cada cop més presents en la consciència col·lectiva.