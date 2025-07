Ni amb bateria externa ni empenyent: el senzill truc per arrencar el cotxe que molts no coneixen

Un dels contratemps més frustrants que poden ocórrer-li a un conductor és quedar-se sense bateria enmig d'un viatge. Això és especialment comú a l'hivern, quan les baixes temperatures afecten la capacitat de les bateries. En aquests casos, la solució més comuna sol ser cridar a la grua, usar les tradicionals pinces o, en el pitjor dels casos, canviar la bateria del vehicle. No obstant això, hi ha un truc poc conegut que et pot ajudar a arrencar el cotxe sense necessitat d'empènyer ni de recórrer a una bateria externa, i que t'expliquem a continuació.

Per què les bateries fallen amb el fred?

Les bateries dels cotxes estan molt exposades a les condicions meteorològiques, especialment al fred intens. A mesura que la temperatura baixa, les reaccions químiques dins de la bateria disminueixen, la qual cosa pot fer que la bateria no tingui prou potència per a arrencar el cotxe. En aquesta mena de situacions, la majoria de les persones pensa a usar les clàssiques pinces o contactar amb una grua, però hi ha una alternativa senzilla que podria estalviar-te temps i diners.

El truc per arrencar el cotxe que molts desconeixen

En alguns casos, és possible arrencar el cotxe amb un mètode senzill que no requereix bateries externes ni esforç físic. Aquest truc, mostrat en el canal de YouTube Vicesat, és especialment útil per a aquelles ocasions en què no es compta amb eines professionals a mà i s'està lluny de qualsevol taller o gasolinera.

Per a realitzar aquest truc, només necessites uns cinturons de seguretat i una mica de paciència. Primer, uneix dos cinturons de seguretat, la qual cosa serà essencial per al següent pas. Després, col·loca el cotxe en contacte i posa la segona marxa. A continuació, usant un "gat" (el dispositiu per a aixecar el cotxe), aixeca un dels pneumàtics davanters. Una vegada fet això, envolta la roda amb els cinturons de seguretat que prèviament has unit.

El procediment per arrencar el cotxe

Quan tot estigui en el seu lloc, intenta arrencar el cotxe. Si tot va bé, en el primer intent, el pneumàtic començarà a girar per si mateix. En aquest moment, és important llevar la marxa i permetre que la roda deixi de girar, sempre amb cura, ja que el gat ha de seguir en el seu lloc. Quan hagis realitzat aquests passos amb èxit, podràs continuar el teu camí sense problemes. Assegura't de retirar tots els objectes utilitzats abans de continuar conduint.

Aquest mètode, encara que no és comú, és bastant efectiu i ha demostrat ser útil en situacions d'emergència. No reemplaça una bateria nova ni és una solució permanent, però pot ser un salvavides en moments de dificultat.