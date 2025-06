Només quatre gelats de terrina aproven l'examen de l'OCU

L'estiu ja és a tocar i això vol dir que arriba l'hora dels gelats. L'oferta que es troba al supermercat és cada cop més gran, amb elaboracions de tota mena. Però hi ha un tipus de producte que triomfa entre els més llaminers, els coneguts com a gelat de terrina. En aquest cas, el catàleg també és molt gran i per aquest motiu l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha mirat d'ordenar-lo.

L'entitat ha analitzat 32 gelats de terrina del supermercat amb sabor a xocolata, a vainilla o a caramel. De primeres, els resultats no són gens bons: la majoria de productes són de mala qualitat i amb ingredients molt diferents dels de la recepta tradicional basada en llet, ou i sucre. A més, contenen quatre additius gens recomanables: l'E-442, l'E-471, l'E-472c i els E-14XX.

Però la majoria d'aquests gelats també mostren l'absència de làctics. Només vuit dels 32 productes analitzats fan servir làctics de manera exclusiva, mentre que la resta inclouen greixos vegetals de coco, palma o gira-sol amb sabors que poc tenen a veure amb el que s'espera d'un gelat. En paral·lel, l'ús de sucre també és excepcional: només tres dels productes analitzats el contenen de forma exclusiva.

I el que confirma com de poc saludables són aquests gelats és l'alta presència d'additius. De mitjana, hi ha quatre d'aquests components per cada producte i alguns d'ells emmascaren la falta d'ingredients de qualitat. Per exemple, els colors amaguen que al gelat li falta rovell d'ou o vainilla. A banda, hi ha emulgents, emulsionants o espessidors que l'OCU no recomana per possibles riscos per a la salut.

Els quatre gelats de terrina que superen l'examen de l'OCU

Els resultats de l'examen de l'OCU són molt clars: només quatre gelats de terrina obtenen l'aprovat. Tots els gelats de marca blanca són desaconsellables segons l'entitat, amb l'única excepció d'un de Carrefour. Pel que fa a primeres marques, els de Carte D'Or suspenen tots, mentre que Häagen-Dazs és la línia de gelats que obté millors puntuacions. Així doncs, aquests són els quatre gelats de terrina que obtenen l'aprovat: