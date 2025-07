La cervesa sense alcohol es pot consumir sense límit?

La cervesa és una de les begudes alcohòliques més populars i l'Estat és el segon país que més en consumeix per habitant, només per darrere de la República Txeca, segons l'Organització Mundial de la Salut. Ara bé, són moltes les persones que, per cuidar la seva salut, s'han passat en els últims anys a les cerveses sense alcohol.

Precisament l'absència del component alcohòlic fa que els consumidors creguin que no s'ha de moderar el consum de la mateixa manera que les begudes que sí que porten alcohol. La realitat és que això no és cert.

És dolent beure molta cervesa sense alcohol?

En primer lloc, sí que és real que la cervesa sense alcohol pot ser beneficiosa per a la salut gràcies a la quantitat d'antioxidants que conté, tal com va assegurar un estudi de la Universitat de Castella-la Manxa.

Però hi ha un factor que obliga a moderar-ne el consum: el sucre. Com passa, per exemple, de manera molt evident amb els refrescos i les begudes energètiques, les cerveses sense alcohol contenen una petita quantitat de sucre que fan que el seu consum hagi de ser moderat.

El consum d'aquestes cerveses sense alcohol és més habitual en persones de mitjana edat, que ronden els 50 anys. Ara bé, les marques han detectat en els últims anys un augment del consum en joves a partir de 25 anys. L'aposta per cuidar la salut i per consumir productes sense gluten o vegans són alguns dels factors claus.

Així que, encara que no contingui alcohol, aquest tipus de cervesa conté altres ingredients que també són perjudicials per al cos si s'ingereixen sense control.