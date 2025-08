Aquestes són les cinc fruites que més hidraten

Mantenir una bona hidratació és fonamental per al bon funcionament del cos i de la ment, i aquesta necessitat s’accentua especialment amb la calor estival. Quan les temperatures pugen, beure prou líquids és imprescindible.

Per això, diversos organismes de referència, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), recomanen i promocionen beure diàriament entre 2 i 2,5 litres per a dones adultes i entre 2,5 i 3 litres per a homes adults.

Més enllà de beure aigua: fruita

Tot i que la manera més directa de mantenir-se hidratat és bevent aigua, també podem obtenir una part important d’aquesta hidratació a través dels aliments. Les fruites, per exemple, són una font excel·lent d’aigua i nutrients essencials. Algunes varietats, per la seva elevada proporció d’aigua i el seu valor nutricional, són especialment recomanables per combatre la calor.

Una de les més destacades és la síndria, que conté gairebé un 92% d’aigua. A més de refrescar, és una font important de vitamines com l’A, la C i l’E, i també de minerals com el potassi i el magnesi. Se li atribueixen beneficis per al sistema cardiovascular i per alleujar la tensió muscular després de fer exercici.

Les maduixes també són una opció excel·lent. Més del 90% és aigua, són lleugeres, riques en fibra i aporten vitamina C, àcid fòlic, vitamina E i betacarotens. El potassi també hi és present en quantitats destacables, fet que contribueix al bon funcionament dels músculs i el sistema nerviós.

El meló, amb un 92% d’aigua, no només hidrata sinó que té un efecte diürètic, afavorint l’eliminació de líquids. A més, és ric en vitamina C i folats, i el seu contingut de sucre és relativament baix en comparació amb altres fruites, cosa que el fa apte per a dietes lleugeres.

L'aranger, per la seva banda, destaca per tenir prop d’un 89% d’aigua, és molt baix en calories i aporta vitamina A. Es considera revitalitzant i pot ser molt útil per aquelles persones que amb la calor no els ve gairebé res de gust, ja que estimula la gana. A més, es pot consumir en forma de suc i contribueix a una bona digestió i depuració.

Per altra banda, el préssec conté un 88% d’aigua i és un clàssic de l’estiu. Aporta vitamines del grup B, A i C, així com una gran varietat de minerals com el potassi, magnesi i ferro. A part, els seus betacarotens tenen propietats antioxidants beneficioses per a la pell i el sistema immunitari.

Altres fruites com les cireres, prunes, albercocs, pinya o nectarines també són bones aliades per mantenir-se hidratat. A més de refrescar, contribueixen a cobrir les necessitats nutricionals durant els mesos amb les temperatures més altes de l'any.