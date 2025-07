El gran error que cometem cada estiu amb la fruita a la nevera

A l'estiu, comprar fruita, arribar a casa i posar-la a la nevera és una rutina habitual. Pensem que les altes temperatures faran malbé la fruita i no ens la podrem menjar, però precisament aquest moviment pot ser un gran error. Les temperatures baixes frenen el procés de maduració de la majoria de fruites estiuenques i n'empitjoren el gust.

Un bon exemple són les fruites de pinyol com el préssec o les cireres. Quan la fruita de pinyol que no està madura i es refreda per sota dels deu graus, el procés de maduració s'atura. La qual cosa fa perdre gust i aromes. Així doncs, si compreu préssecs, prunes o nectarines que encara estiguin una mica verdes, deixeu-les a temperatura ambient durant un dia o dos. S'estovaran de seguida. Després les podeu posar a la nevera.

Una altra fruita que triomfa a l'estiu són els melons. I cal aplicar una lògica similar a la de les fruites amb pinyol per conservar-les. En general, els melons amb la pell rugosa i enreixada continuaran madurant i no s'han de refrigerar fins que estiguin perfectament llestos per menjar. Els melons de pell llisa com els melons de melassa no maduraran més després de ser collits, així que és millor refredar-los.

Pel que fa a les verdures - que també es consideren fruites perquè tenen llavors - com cogombres albergínies i pebrots es poden refrigerar, però és millor limitar-ho a només un parell de dies. En canvi, els tomàquets són un cas controvertit perquè els estudis fets diuen coses diferents. Com a norma general, es poden guardar a temperatura ambient fins que comencin a estovar-se, quan cal refrigerar-los.

🍉 Fruites de temporada al juliol

Fruites refrescants ideals per combatre la calor.

Síndria i meló: grans protagonistes de l’estiu.

Préssec, nectarina i albercoc: dolços i madurs.

Cirera: tot i que s'acaba la temporada, encara en queden de disponibles.

Gerds i mores: ideals per postres i esmorzars.

🥒 Verdures i hortalisses de juliol

L'estiu és la millor època de l'any a l'hort, s'omple de color i ofereix múltiples opcions.

Tomàquet, cogombre i carabassó: imprescindibles.

Albergínia i pebrot: per rostir o fer al forn.

Mongeta tendra: ara sí, tendres i sense fils.

Enciams i bledes: fulles verdes per a amanides i guarnicions.