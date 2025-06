L'hort del mes: fruites i verdures del juliol

Benvinguts a L’hort del mes, una secció pensada per reconnectar amb el ritme natural de la terra. Cada mes, t’oferirem una guia pràctica amb les fruites i verdures de temporada, consells de compra i una recepta suggerida per inspirar-te a cuinar amb el que realment toca. Perquè menjar de temporada no és només més sostenible: és més econòmic, més gustós i més saludable.

Acompanya’ns al llarg de l’any per descobrir què ens regala cada mes l’hort, amb idees per omplir el cistell amb sentit i transformar-ho en plats senzills, saborosos i plens de vida. Comencem pel mes de juliol, un dels més generosos de l’any. El sol escalfa i l’hort ens regala una explosió de sabors, colors i textures perfectes per menjar fresc i saludable.

🍉 Fruites de temporada al juliol

Fruites refrescants ideals per combatre la calor.

Síndria i meló : grans protagonistes de l’estiu.

i : grans protagonistes de l’estiu. Préssec , nectarina i albercoc : dolços i madurs.

, i : dolços i madurs. Cirera : tot i que s'acaba la temporada, encara en queden de disponibles.

: tot i que s'acaba la temporada, encara en queden de disponibles. Gerds i mores: ideals per postres i esmorzars.

🥒 Verdures i hortalisses de juliol

L'estiu és la millor època de l'any a l'hort, s'omple de color i ofereix múltiples opcions.

Tomàquet , cogombre i carbassó : imprescindibles.

, i : imprescindibles. Albergínia i pebrot : per rostir o fer al forn.

i : per rostir o fer al forn. Mongeta tendra : ara sí, tendres i sense fils.

: ara sí, tendres i sense fils. Enciams i bledes: fulles verdes per a amanides i guarnicions.

👩‍🍳 La recepta del mes

Amb la calor d'estiu no hi ha res millor que una bona amanida refrescant. Així que comencem el juliol amb la recepta d'amanida de meló, pernil i ruca.

Quins ingredients necessitem per a 4 persones?

1 meló petit tallat a daus

150 g de pernil serrà en tires fines

Ruca fresca

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre

Com ho preparem?