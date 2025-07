Arthur Brooks, catedràtic de Harvard: «Creure que es pot ser feliç és una mentida»

La recerca de la felicitat és un dels motors de la història de la humanitat i l'objectiu primer de la majoria de persones. Si bé, es tracta d'un concepte eteri i subjectiu, pel qual filòsofs, psicòlegs, sociòlegs i altres investigadors fa segles que busquen la fórmula per aconseguir-la. En aquest sentit, el científic social de la Universitat de Harvard Arthur C. Brooks titlla de fals una idea que molta gent pren per certa: arribar a la felicitat.

El catedràtic ha compartit una intervenció pròpia on explica com la idealització d'alguns conceptes que envolten la humanitat i la vida són un error, com per exemple marcar-se objectius impossibles com arribar a ser feliç.

"Tenim conceptes erronis de la felicitat. Tenim un munt d'errors que la cultura popular ens diu. Per exemple: "pots ser feliç". Això és una mentida. Còsmicament, no pots ser feliç perquè tindràs emocions i experiències negatives", alerta Arthur Brooks.

No és ser o no ser, és ser-ho més

L'estudiós pensador explica que la felicitat "és una qüestió de progrés", en lloc de ser feliç cal dir que "pots ser més feliç". "El progrés és l'important per a nosaltres i una vegada ho fem, un munt de coses seran més fàcils", explica. La veritable recerca no és ser feliç, ha de ser com millorar, com ser-ho més.

La introspecció és clau

Arthur Brooks convida a practicar la introspecció, ja que ajuda a posar en cada lloc les coses que provoquen malestar, saber en quin estat de felicitat ens trobem i conèixer que ens fa bé i que ens fa mal a través de situar-ho en una balança. La introspecció permet una major autoconeixença i a la vegada entendre millor el que et passa i intentar esbrinar el perquè. Contra més informació tenim sobre nosaltres mateixos, som més poderosos per decidir per nosaltres mateixos i d'aquesta manera decidir progressar.

Brooks acaba simplificant al fet que qualsevol persona pot ser més feliç: "Si ets a la terra, has d'estar feliç. Al cap i a la fi, tens la possibilitat de ser més feliç", explica el catedràtic fent referència a la "qüestió de progressar".