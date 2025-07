Arthut C. Brooks, expert de Harvard: «La gent no és feliç perquè no sap el que és»

La felicitat és un terme que s'ha estudiat des de diferents àmbits, des de filòsofs, passant per científics i pensadors. Molts han intentat descobrir en què consisteix la felicitat, però en el que coincideixen tots els experts és que aconseguir una vida amb un propòsit, equilibri i relacions significatives són elements fonamentals. Bé és cert, que no existeix una definició universal, però sí que hi ha element que sempre se situen quan s'intenta definir: benestar emocional, satisfacció persona i la connexió amb els altres.

En aquest sentit, es pot dir que se sap que és la felicitat, però tothom l'entén i la viu d'una manera diferent, depenent de les condicions de cadascú. Tot i tenir mitjanament una definició clara, un dels principals problemes és la via per arribar a ella, se sap definir, però no com arribar-hi o per on començar. Així ho afirma el docent de la Universitat de Harvard Arthur C. Brooks, un dels experts més reconeguts per parlar de la felicitat i el benestar emocional.

El docent reconeix que aquest terme no és senzill, si no ell no hagués venut tants llibres: "És la cosa que la gent més desitja, però no tothom l'aconsegueix". Brooks revela que el principal motiu per la qual la gent no aconsegueix ser feliç és perquè no saben el que és. "La gent no està contenta perquè no saben què és o creuen alguna cosa que no és. La majoria pensa que la felicitat és un sentiment mentre que molta altra considera que és una emoció", explica l'expert.

"Diuen que volen sentir-se feliços creien que la felicitat és una emoció, i no ho és. Els sentiments i la felicitat estan relacionats entre si, però perquè els sentiments són prova de la felicitat", explica Brooks. Per ell és un error buscar la felicitat, perquè "els sentiments de felicitat són com l'olor del sopar, no pots buscar l'olor, has de buscar el sopar", insisteix.

Arthur C. Brooks: "Gaudir, satisfer i donar sentit és essencial"

Això, pel doctor, és el primer plantejament, però amb un matís important: "Has de saber què hi ha per sopar", o, cosa que és el mateix: què és el que provoca felicitat. L'expert torna a fer el paral·lelisme amb el sopar: "Cal saber com és el sopar, esbrinar quins són els micronutrients". En la felicitat, diu, hi ha tres nutrients essencials als quals dedicar estona: gaudir, satisfer i significar. "L'objectiu no és ser feliç avui, sinó que ha de ser gaudir més de la vida, assaborir els assoliments i buscar el sentit de l'existència", sentencia l'expert.

Segons Brooks, el problema dels qui busquen satisfer totes les àrees de la seva vida i complir els seus objectius per aconseguir ser feliços, és que no se centren a gaudir i assaborir les coses simples. "Aquestes persones es converteixen en addictes a l'èxit, en l'únic que pensen és en aconseguir el següent", lamenta el divulgador.

Brooks conclou afirmant que la felicitat es pot aconseguir, però no com a un estat permanent, sinó com una construcció constant basada en les nostres actituds, relacions i decisions. Assolir la felicitat implica ser introspectiu i autoconeixença per valorar el que es té i trobar sentit en allò que és quotidià. No depèn únicament de factors externs, sinó de la forma en què s'encaren els factors externs i conreem la salut mental i el benestar emocional.