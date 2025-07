Les utilitats que se li pot donar a les closques dels festucs

Els festucs són uns fruits secs deliciosos i molt nutritius, però més enllà del seu gust. Tenen una utilitat que moltes persones desconeixen: les seves closques poden ser reutilitzades al jardí, a l'hort o en tests. En comptes de llençar-les, es pot donar una segona vida i contribuir tant a la cura de planetes com al medi ambient.

Menjar festucs amb closca és més econòmic i natural que comprar-los ja pelats. A més el procés de pelar-los dona un toc especial al moment de gaudir d'aquest fruit sec. Si compres festucs torrats sense sal, millor encara, ja que així s'eviten els additius. A mesura que es gaudeix d'aquest aperitiu, és fàcil acumular una bona qualitat de closques i és allà quan apareix la possibilitat de donar-los una segona vida, mentre que cuida les plantes i el teu entorn.

El primer pas és netejar les closques. Per fer-ho cal submergir-les en un recipient d'aigua per eliminar qualsevol brutícia o restes de pell. Després, cal escórrer-les i deixar-les secar completament. Si es poden exposar al sol, millor que millor: la calor ajudarà a secar-les millor.

Un cop seques, es poden triturar per obtenir una textura similar a la terra. Si no, es pot col·locar la closca entre dues capes de tela i esmicolar-les. Un cop estiguin en trossos petits serà més fàcil es pot acabar de polvoritzar amb un molinet de cafè. L'objectiu és que quedi una textura fina, com si fos pols.

Utilitats al jardí

Millora el compost per a les plantes. Si es té accés a una màquina de compost, es pot afegir les closques triturades per enriquir la barreja. Les closques ajuden a millorar la ventilació del compost i afavoreixen la seva descomposició.

Si es té accés a una màquina de compost, es pot afegir les closques triturades per enriquir la barreja. Les closques ajuden a millorar la ventilació del compost i afavoreixen la seva descomposició. Enriquir la terra. Es poden utilitzar les closques per enriquir la terra del jardí o els tests. Això millora l'estructura del sòl, facilitant la ventilació i ajuda a equilibrar el pH en terres més alcalins. A més la textura granulada de les closques evita que la terra es compacti, el que afavoreix el creixement del que es planta.

Es poden utilitzar les closques per enriquir la terra del jardí o els tests. Això millora l'estructura del sòl, facilitant la ventilació i ajuda a equilibrar el pH en terres més alcalins. A més la textura granulada de les closques evita que la terra es compacti, el que afavoreix el creixement del que es planta. Ajuden a retenir la humitat. Si les closques es col·loquen al voltant de la planta, ajudarà a mantenir la humitat, el que farà que sigui molt beneficiós durant els dies d'estius més calorosos i evita el creixement de males herbes.

Un bé ambiental

Reutilitzar les closques de festuc no només beneficia les plantes, sinó que també té un impacte positiu en el medi ambient. En donar una segona vida a aquest residu orgànic, es contribueix a reduir la quantitat brossa que es genera, el qual és fonamental per a la sostenibilitat ambiental.