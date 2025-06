No llencis les closques d’ou: els sis usos que no coneixes et faran estalviar diners

Sovint no allarguem al màxim la vida dels productes o materials, molts cops és perquè no som conscients de la quantitat d'usos que poden tenir. Fer-ho significarà una petita contribució a cuidar el medi ambient, reciclar i generar una menor petjada ecològica.

Això succeeix amb un producte tan habitual dintre de les cuines, com els ous. La seva closca dona un ventall de possibilitats d'ús molt ampli que poca gent s'imagina. D'aquesta manera no es desaprofita res de l'ou.

Com allargar la vida útil de l'ou?

Un dels usos alternatius més freqüents de la closca de l'ou és beneficiar-se de les seves propietats fertilitzants per fer créixer petites plantes dins seu o escampar trossos de closca pel jardí. La closca de l'ou té un alt nivell de carbonat de calci, això facilita que potenciï l'adob i la seva propietat fertilitzant.

Per fer-ho, només s'ha de deixar secar les closques, trencar-les en trossos i posar-les al peu de la planta o dispersar-les per la gespa o pel terra de l'hort.

Un altre ús és com a producte per la neteja de la llar. A qui li agrada emprar productes naturals li pot interessar usar les closques d'ou. Per fer-ho, cal netejar i deixar secar una dotzena de closques, tritura-les i afegir-hi tres tasses de bicarbonat de sodi. Després s'afegeix vinagre blanc, es mescla i com a resultant queda un potent netejador que es pot emprar com desgreixant.

La utilitat que té per netejar no només es pot aplicar a la llar, sinó també a la roba. Les seves propietats són útils per llevar taques i blanquejar la roba de color blanc. Si es bull les closques de l'ou i quan l'aigua està calenta, es retira del foc i es col·loca en aquesta aigua les peces de roba blanca, aquest pas previ a posar-les a la rentadora pot significar una gran diferència.

Altres usos que molta gent desconeix

De la mateixa manera que les closques dels ous es poden emprar com a fertilitzant de plantes, també es poden usar per rapelar mosquits o, especialment, caragols i llimacs. El tacte de l'ou i les seves arestes punxegudes un cop són trencats fa que aquests animals no passin per sobre.

Hi ha cops que netejar les olles quan hi ha restes de menjar o greix enganxat és una tasca difícil. Amb les closques dels ous serà més fàcil, ja que les closques tenen un fort poder d'abrasió. Simplement, s'ha d'afegir closques trencades a les ensabonades i fregues quan es netegin olles, paelles i cassoles, i les restes es desenganxaran fàcilment.

Un altre ús que comporta certa creativitat és emprar les closques dels ous com espelmes. Donar-li aquesta segona vida pot comportar passar una bona estona de dibuixar i pintar amb els més petits de la casa. Cal bullir els ous durs i obrir-los per la part de dalt, es buiden i un cop el seu interior estigui net es pot afegir cera i una tira de corda per poder-ho utilitzar com a espelma. L'exterior de la closca es pot decorar com es vulgui, pintura, dibuixos, adhesius, una activitat ideal per compartir amb els infants.