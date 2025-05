Com netejar la goma de la rentadora si està negra: els trucs d'expert més efectius

Tot i que la rentadora és un dels electrodomèstics més utilitzats, en tendim a passar per alt la neteja interior, vital per allargar la vida útil de l'aparell i facilitar que els resultats siguin òptims. En aquest sentit, un dels punts que acumulen més brutícia és la goma de la porta, per a la neteja de la qual existeixen diversos trucs i mètodes.

És possible que la goma de la rentadora es torni negra per l'acumulació d'humitat, residus i suavitzant. Per això, el primer pas per netejar-la és eliminar manualment aquests residus amb vinagre blanc de neteja -que ajudarà a prevenir-ne l'aparició- i aigua. Això, sempre amb guants. Finalment, convé repassar-ho tot amb un raspall suau o un raspall de dents vell i expandir la solució per tots els racons.

Un altre truc consisteix bàsicament a enrotllar un drap i posar-lo entre la goma de la rentadora. Deixem passar uns minuts i a continuació, l'humitegem amb lleixiu i esperem que faci la seva màgia. Una mica més tard, procedim a retirar el drap i netegem amb un raspall de dents les restes de brutícia que quedin en la goma. I alerta: en tots dos casos és important evitar recórrer al bicarbonat de sodi, que no higienitza.