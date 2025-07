Un vi espumós català entre els vuit millors de tot l'estat espanyol

Un bon sopar d'estiu sempre ve acompanyat d'un bon vi. La tradició vinícola a l'estat espanyol és àmpliament reconeguda pels experts d'aquesta especialitat gastronòmica, siguin rosats, blancs, tinto o espumosos, els vins tenen un sabor i textura característics que els fa especials i adequats per a cada ocasió.

Si t'agrada el vi, però, tot i això, no saps diferenciar entre un bon vi i un de dolent, és millor que et fiïs del criteri dels experts que ha quedat plasmat en la Guia Peñín, una llista de més de 500 vins que valora amb 100 punts els millors de l'estat espanyol. Enguany, dins la llista del 2026, un vi espumós català ha aconseguit posicionar-se en el pòdium amb la puntuació màxima.

Els vuit millors vins de la Guia Peñín

La Guia Peñín dels Vins és el manual de vi més complet del món, amb una història que comença el 1990 amb la primera publicació de la llista classificatòria. És l'eina més utilitzada per aficionats i professionals del vi per a orientar-se en la compra o en els nous cultius, així com en l'última tendència vinícola de màxima qualitat.

Enguany l'equip que s'encarrega de fer els tasts dels vins per puntuar-los, ha realitzat més 9.800 valoracions dels nous vins i collites, asseguren en un comunicat de la Guia Peñín. D'entre aquests, 441 vins han aconseguit el Podi en col·locar-se entre els 95 i 100 punts.

I només vuit han sigut els triomfadors amb una puntuació de 100 punts, el màxim, consolidant-se com els millors exponents del panorama vinícola espanyol. El primer és un espumós català, Homenatge a Josep Mata Capellades 2004; el continuen dos generosos de Jerez, Amontillado Tradició VORS i Oncle Pepe Quatre Palmes; tres negres de La Rioja, Castillo Ygay 2012, Artuke La Condemnada 2023 i Alabaster 2022; i, finalment, dos blancs gallecs O Raio dona Vella Albariño 2023 i Sorte O Soro 2023.

Homenatge a Josep Mata Capellades 2004

Aquest vi és l'únic espumós que ha aconseguit la màxima puntuació de la Guia Peñín d'entre els 4.315 que es contemplen a la llista. Recaredo és un celler de Sant Sadurní d’Anoia que naix el 1924 i ha demostrat amb gran solvència que tradició i cura van plegats amb un gran resultat. Aquest celler havia aconseguit fins a la data 4 vins de 99 punts. El primer en la Guia Peñín 2019 amb la seva Recaredo Segona Plenitud 1996.



La seva presència en el podi dels vins ha estat indiscutible pel seu predomini qualitatiu sobre la resta. Els experts en el tast han destacat el seu caràcter local, "molt català", i la seva sensació cereal i seca, molt característica dels espumosos catalans, però amb l'elegància dels grans vins, expressen al web de Guia Peñín.

"Homenatge a Josep Mata Capellades 2004" neix per a recordar la figura de Josep Mata Capellades, fundador de Recaredo, amb motiu dels cent anys des de l'inici d'una passió per la qualitat i els vins espumosos autènticament de terrer.