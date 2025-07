Les set herbes aromàtiques que pots cultivar al balcó per cuinar fresc tot l’estiu

Les herbes perennes tenen el gran avantatge que, una vegada les plantes, passaran tant l'hivern com l'estiu al teu jardí o balcó perquè puguis gaudir-les durant anys. No només això, sinó que sovint són les millors i més freqüents herbes per cuinar o per fer begudes refrescants per a l'estiu.

Les següents herbes són fàcils de plantar i cuidar i no necessites res més que un test, terra i aigua per regar-les cada dia.

Menta

Aquest perenne resistent al fred és fàcil de cuidar i la pots utilitzar en diferents plats, tant dolços com salats, o begudes, com el mojito o el te de menta. Les seves fulles de color verd fosc i les petites flors liles moren a la tardor, però reapareixen a la primavera quan les temperatures del sòl s'escalfen. També pot passar l'hivern a l'interior, de manera que sempre tindràs fulles fresques de menta a mà.

Orenga

Les fulles aromàtiques de l'orenga donen un cop de puny al sabor de la teva salsa de tomàquet i a la teva pizza. Aquest perenne creix sobre tiges quadrades i té unes flors blanques o rosades que s'alcen per sobre del seu fullatge a l'estiu. Aquesta herba tolerant a la sequera és sensible a l'excés de reg, de manera que només regar la planta quan el seu sòl comença a assecar-se.

Farigola

Compteu amb aquesta herba aromàtica per condimentar sopes, guisats, salses, carns i peixos. Les flors liles de l'herba també són comestibles i afegeixen un atractiu visual extra quan s'utilitzen fresques.

Per a les teves necessitats de cocció, recol·lecta un parell d'esporgues en qualsevol moment durant la temporada de cultiu tallant unes quantes branques. Aquesta perenne pot viure molts anys. No obstant això, si es cultiva en un lloc més fred, cal portar aquesta herba a l'interior.

Fulles de sàlvia

No tots els tipus de sàlvia són resistents a les mateixes temperatures d'hivern, així que verifiqueu que la sàlvia que voleu plantar és resistent a la vostra ubicació abans de seleccionar-la per créixer com a perenne.

Romaní

Les fulles de romaní són aromàtiques amb un fort sabor i sovint s'afegeixen a guisats, pans, farcits, mantega d'herbes i vinagre. El romaní pot sobreviure a condicions hivernals en climes suaus amb certa protecció. Si vius en una zona freda, cultiva el romaní tot l'any a l'exterior i, quan el clima es torni més fred, fes-ho a l'interior.

Lavanda

A l'hora de fer infusions, begudes refrescants o postres, la lavanda és una molt bona opció. Encara que visquis en una zona amb temperatures hivernals congelades, és possible cultivar-la durant tot l'any. Primer ho hauràs de fer a l'exterior en un test i, quan comenci a fer més fred, la meneges a l'interior.

Fulles de llimona

Utilitza les fulles de llimona per aromatitzar el te, les amanides, les sopes, les salses o plats amb carn o verdures. Les seves fulles arrugades i verdes que apareixen per parelles en tiges quadrades són fàcilment recognoscibles, i les abelles estimen les seves flors blanques a l'estiu. A més, el seu aroma dolç i fresc impregnarà tot el teu jardí o el teu balcó i no et faran falta ambientadors.