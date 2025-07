La delícia que es pot recollir al bosc i no sabies que es podia menjar

Potser mai havies sentit a parlar d’ells, però els crespinells, també coneguts com a “bolets de bosc” en algunes zones, són un veritable tresor culinari natural que creix als boscos. Aquesta petita delícia és molt comuna a la cuina de les zones rurals, però recentment ha guanyat popularitat entre els amants de la cuina casolana i els que volen descobrir noves maneres de gaudir dels fruits de la natura.

El procés per recollir-los és senzill, però cal estar atents a les condicions del bosc. Els crespinells són fàcils de trobar a les regions muntanyoses i als marges dels boscos, sobretot durant la temporada de pluja, quan la humitat crea les condicions perfectes per al seu creixement. Són petits, de color verdós, amb un aspecte que podria passar desapercebut per molts, però que alhora contenen un sabor delicat i intens quan es preparen correctament.

Un aliment senzill però deliciós

Els crespinells no són només un ingredient exòtic per afegir a plats de temporada, sinó que també es poden transformar en una espècie d'envinagrat que es conserva durant dies. El mètode de preparació és senzill i requereix només alguns ingredients bàsics de la cuina.

Per començar, un cop recol·lectats, cal netejar molt bé els crespinells. És important assegurar-se que no quedin restes de terra o altres impureses, així que es recomana passar-los per un colador i fregar-los suaument. Després, es col·loquen en una olla amb aigua bullent, sal i vinagre. La quantitat de sal i vinagre ha de ser generosa, ja que ajudaran a preservar els bolets i a potenciar el seu sabor.

A l’aigua bullent, també s’afegeixen graons de pebre negre i una mica de sucre –aproximadament la mateixa quantitat que de sal–. Aquesta mescla no només ajuda a conservar-los, sinó que també aporta un toc dolç i picant, creant una combinació perfecta d’aromes.

Després d’afegir els crespinells nets a l’aigua infusionada, es posen en un recipient de vidre hermètic. És important tancar el pot bé perquè la conservació es faci de manera òptima. S’ha de deixar reposar almenys 10 dies abans d’obrir-lo, donant temps a què els sabors es barregin i els crespinells es converteixin en un snack saborós i saludable.

Com menjar-los?

Quan passin els 10 dies de repos, els crespinells ja estaran llestos per menjar. Es poden gaudir de manera similar als cogombrets o les olives, ideal per acompanyar aperitius, ensalades o fins i tot com a guarnició d’un plat principal. Els seus sabors afloraran amb una textura cruixent que et sorprendrà.

Aquesta recepta és una forma senzilla i natural de consumir un ingredient fresc que prové directament del bosc. Per tant, la propera vegada que vagis a passejar pel bosc, mira bé a terra, potser el teu dinar ja està a punt per ser recollit. Els crespinells són un record de la natura que, amb poc esforç, et poden portar un sabor excepcional a la teva taula.

Aquesta pràctica, que connecta la cuina amb la natura, no només ens ajuda a gaudir dels fruits del bosc, sinó també a mantenir vives les tradicions culinàries més autèntiques i saludables.