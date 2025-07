Pasta amb maduixes, el famós menjar polonès i preferit per molts atletes

L’alimentació juga un paper essencial en el rendiment de qualsevol esportista, i en disciplines tan exigents com el tenis, cada jugador segueix les seves rutines culinàries. N’hi ha que segueixen dietes estrictes, com Novak Djokovic amb la seva alimentació sense gluten, i d'altres, com Rafa Nadal, que confien en aliments clàssics i pràctics com els plàtans. També n'hi ha, com Carlos Alcaraz, que es donen capricis previs a la competició, com menjar sushi. I després hi ha casos curiosos com el d’Iga Świątek, que sorprèn amb la tria de menjar un dels plats més famosos de Polònia.

Si se li preguntés a Świątek quin és el seu plat predilecte abans d’un partit important, probablement la seva resposta seria: maduixes amb nata. Però no pas les que es mengen habitualment als seients VIP de Wimbledon, sinó una versió molt particular que barreja aquesta fruita típica amb pasta. La tenista polonesa, actual número 4 del rànquing mundial, ha compartit en més d’una ocasió que el seu àpat preferit és un plat de pasta amb maduixes, una mica de iogurt i "és absolutament deliciós", assegura l'atleta.

Świątek va explicar entre rialles que aquest plat l’acompanya des de la infància, i que sovint el recupera en moments especials, com abans d’un partit clau. Tot i això, hi ha molta gent que aquesta combinació els pot semblar estranya, però a Polònia és força habitual. Conegut com a makaron z truskawkami, aquest plat és un clàssic de la cuina casolana de l’Europa de l’Est, on les pastes dolces formen part del menú quotidià.

La recepta és senzilla i versàtil: pasta bullida, maduixes fresques i sucre, a la qual es pot afegir iogurt, nata o fins i tot formatge fresc per donar-li més cremositat. Cadascú el prepara al seu gust, i és habitual trobar moltes combinacions segons qui el cuina. Hi ha qui ho menja tebi i qui ho prefereix ben fred, i fins i tot hi ha qui redueix la recepta als dos ingredients bàsics: pasta i maduixes ensucrades.

Aquesta peculiar combinació, que per a molts pot semblar una extravagància, per a Świątek és un record al seu país i li aporta energia abans d’afrontar reptes com la final de Wimbledon. Per elaborar aquest plat de menjar no cal ser un magnífic cuiner.

Com preparar-lo?

Primer cal coure els macarrons o espirals en aigua amb una mica de sal fins que estiguin al punt i escorre’ls bé. El segon pas és netejar les maduixes i talla-les a quarts o a làmines, i barreja-les amb el sucre en un bol gran i deixa-les reposar uns minuts perquè deixin anar el seu suc. Després s'ha d'afegir la pasta calenta a les maduixes i remena suaument. Si es vol, es pot incorporar iogurt natural per guanyar una textura més cremosa. I fet tot això, només caldrà emplatar i gaudir.