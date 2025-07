Un cardiòleg explica com saber si et fa bé el menjar: «Fixa't després de dinar»

Una de les preguntes que molts de nosaltres ens fem després d'un dinar contundent és si hem menjat bé o no. Segons el cardiòleg José Abellán, la millor manera de saber si el dinar ha estat saludable per al nostre cos es troba en com ens trobem just després de menjar. Si tens son, cansament excessiu o una sensació de pesadesa, és possible que la qualitat de l'àpat no hagi estat òptima.

Abellán, que recentment va compartir els seus consells sobre com evitar els infarts al pòdcast "Com no morir per un infart a 60 anys", va explicar que la relació entre alimentació, descans i salut cardiovascular és molt més directa del que molts podríem pensar. Segons el cardiòleg, el moment posterior al dinar és un dels millors indicadors per saber si hem tingut una bona alimentació.

El dinar i el descans: reflex de la salut cardiovascular

Un bon dinar, segons Abellán, no hauria de deixar-nos cansats ni pesats, al contrari, hauria de proporcionar-nos energia sense sensació de son ni de letargia. El que molts consideren "normal" després d’un dinar copiós —sentir-se adormit o pesat— pot ser en realitat un senyal d’una dieta massa carregada de greixos o aliments que provoquen punts àlgids d’insulina.

De fet, en el mateix episodi del pòdcast, el cardiòleg va exposar com el somni i el descans juguen un paper essencial en la salut cardiovascular. "Dormir poc o de manera irregular augmenta el risc de patir malalties del cor", va afirmar. I és que, tal com explicava, quan el nostre cos no rep el descans necessari, la nostra pressió arterial augmenta, augmenta la resistència a la insulina i el sistema immunitari no funciona de manera eficient.

En aquest context, Abellán va fer especial èmfasi en la relació entre el descans i la salut cerebral. El sistema limfàtic, que s'activa durant el son, és el responsable d’eliminar les toxines acumulades al cervell. Així, no només el cos necessita descansar, sinó que el cervell també necessita un moment per "netejar-se" de substàncies tòxiques.

Com detectar si el teu dinar ha estat beneficiós per al teu cor

Abellán també va citar les recomanacions de la Sociedad Americana del Sueño, que indiquen que el temps ideal per descansar cada nit és d'entre 7,2 i 8,9 hores, tot i que reconeix que cada cos és diferent i alguns poden funcionar amb menys hores de son, mentre que altres necessiten més.

En resum, la salut del cor no només depèn del que mengem, sinó també de com el nostre cos respon a aquest aliment. Si volem evitar malalties cardiovasculars, és important cuidar tant la nostra alimentació com el nostre descans. I, si alguna vegada dubtes sobre si has dinat bé, fixa’t en la teva energia després del dinar. El teu cos et donarà la resposta.