Ángel León, cuiner: «Mai s'ha de passar el peix per l'aigua de l'aixeta»

Ángel León és cuiner i se'l coneix com al xef del mar, un reconeixement que convida a seguir totes les recomanacions que faci relacionades amb el peix o el marisc. En aquest cas, molta gent no té dubtes de com preparar el peix per fer-los en les múltiples opcions que existeixen.

"Mai s'ha de netejar el peix amb aigua de l'aixeta", adverteix el famós cuiner. Aquest costum és un error freqüent que encara és més perjudicial si es vol fregir el peix. "Quan algú m'explica que el peix fregit no li queda bé, el primer que pregunto és si s'ha passat per aigua de l'aixeta abans de fregir. I gairebé sempre és el problema", explica León. La humitat que es queda al peix en passar-lo per aigua es manté i la textura canvia i fa que es fregeixi molt pitjor.

El millor que es pot fer si es vol netejar el peix per retirar qualsevol brutícia o impuresa superficial no és passar-lo per sota de l'aigua de l'aixeta, sinó que s'aconsella netejar-lo suaument amb un drap humit. O fins i tot, si se sap que s'ha manipulat correctament no cal aplicar cap tractament ni destinar cap esforç, simplement posar el peix a la paella.

Per què l'oli i l'aigua no combinen?

Existeixen compostos que tenen polaritat i altres no. Per entendre per què l'aigua i l'oli no es barregen cal entendre aquest concepte. En cas de l'aigua, és un compost químic que actua fonamentalment com un imam, això significa que té dos pols, positiu i negatiu.

I al contrari, l'oli no es veu atret ni repel·lit per cap altre líquid. Utilitzant aquest concepte de polaritat, es pot provar d'apropar un imam a una vidriera: no passa res perquè el vidre manca de polaritat, al contrari de l'imam.

Cal rentar bé tots els aliments

A part del peix, hi ha altres aliments que cal posar atenció en com netejar-los. Un dels errors més freqüents és no rentar bé els aliments, especialment les fruites i verdures fresques. Moltes persones tendeixen a esbandir ràpidament els productes abans de cuinar-los o consumir-los, però aquest procés sovint no és suficient per eliminar residus de pesticides, bacteris o altres contaminants que es poden trobar a la superfície dels aliments.

Per rentar correctament els vegetals, és important submergir-los en aigua fresca durant uns minuts i, si és necessari, fregar suaument la superfície per eliminar qualsevol residu. A més, algunes fruites amb pell rugosa, com els melons o les taronges, també haurien de ser rentades abans de tallar-les, ja que els bacteris de la superfície poden transferir-se a la polpa a través del ganivet.