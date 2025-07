El restaurant preferit de Marc Giró: el primer amb estrella Michelin fora de Barcelona

Una de les figures mediàtiques catalanes més influents dels últims temps és Marc Giró. Consolidat a RAC1 amb el programa Vosté primer, el seu salt a la televisió amb el Late Xou l'ha acabat de popularitzar, tant és així que els seus gustos s'han convertit en referència per molta gent.

En una entrevista a El País, Giró va explicar on li agrada anar a dinar fora. A Barcelona va destacar el Topik, un restaurant coreà del carrer València, però fora de la capital, va reconèixer: "si tinc pasta, me'n vaig a Argentona, al Racó d'en Binu".

El Racó d'en Binu és un restaurant amb història. Amb una parella singular al capdavant, Francesc Fortí i Francina Surinyach, fa més de cinquanta anys que mantenen una cuina i un estil difícil de trobar a cap altre espai gastronòmic. Fortí i Surinyach van viure l'èxit d'aconseguir les dues primeres estrelles Michelin fora de Barcelona, però al cap d'uns anys van rebutjar-les.

No creien en un model que premiava el luxe i no pas la cuina, i des de llavors han sostingut el negoci sense gairebé clients. Anys durs de conflictes familiars, sobrevivint amb encàrrecs d'altres restaurants però amb l'esperança de no deixar perdre la seva essència.

Ara, tornen a estar en un gran moment. Amb un menú degustació que gira entorn els 100 euros, aposten pel producte de la terra i la cuina casolana. Les seves receptes tenen influència de la cuina francesa, i donen molta importància al peix.