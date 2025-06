Quatre restaurants amb estrella Michelin incorporen el català

Pas endavant del català a l'alta gastronomia. Quatre restaurants amb estrella Michelin han incorporat el català a la pàgina web, tal com ha anunciat Plataforma per la Llengua. L'entitat els ho havia demanat en diferents ocasions i, finalment, els establiments premiats amb aquesta insígnia han introduït la llengua catalana en els seus espais digitals.

Amb aquestes noves incorporacions, la presència del català a les webs dels restaurants amb estrella Michelin només fa que augmentar. Plataforma per la Llengua explica que el 97% dels restaurants amb estrella Michelin a Catalunya ja tenen el català als llocs web -60 de 62 establiments-, tot i que la presència als restaurants d'altres punts dels Països Catalans és més limitada.

Els restaurants Michelin que incorporen el català a la web

Els quatre restaurants que acaben d'incorporar la llengua catalana als llocs web són el Fishology i el Hofmann de Barcelona, el Citrus del Tancat d'Alcanar, i el Fusion19, de Muro. La situació al País Valencià i a les Illes Balears no és tan bona: encara són el 87% -13 de 15- els restaurants balears que l'exclouen. Al País Valencià, en què l'entitat prioritzarà ara la feina de pressió, només cinc de 26 tenen el web en la llengua pròpia.

Plataforma per la Llengua destaca que el cas del Hofmann era "especialment greu" perquè forma part de l'Escola d'Hostaleria Hofmann, que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, i que hauria de tenir el català com a llengua principal. "Ara, per fi, el restaurant pot ser una mica més coherent", celebren des de l'entitat.

Plataforma per la Llengua fa quatre anys que analitza la presència del català a les webs dels restaurants distingits amb l'estrella Michelin i es posa en contacte amb els que no l'inclouen. En els últims anys, l'entitat ha aconseguit altres incorporacions de la llengua als espais digitals. Primer, el Via Veneto i el Cocina Hermanos Torres, tots dos a Barcelona; després, l'Aleia de l'Hotel Casa Fuster del barri de Gràcia i el Moments, el restaurant de Carme Ruscalleda i Raül Balam a l'Hotel Mandarin Oriental del passeig de Gràcia.

Els restaurants Michelin que encara no incorporen el català

Pel que fa als establiments de Catalunya que encara no tenen el web en català, l'entitat es mostra sorpresa que l'Enoteca Paco Pérez continuï sense incorporar-lo, atès que el Restaurant Miramar, que duu el mateix xef, sí que l'inclou, i que l'Hotel Arts, on s'allotja el restaurant, també ofereix el web en català. A Salou, el Deliranto només fa servir el castellà i l'anglès. Plataforma per la Llengua s'hi ha posat en contacte i de moment no els ha aconseguit fer rectificar.

La situació a les Illes Balears i el País Valencià

Pel que fa a les Illes Balears i al País Valencià, la situació és molt diferent i són ben pocs els restaurants amb el català al web. A les Illes Balears, tan sols dos dels quinze establiments guardonats té el català al web (un 13 %). És el DINS, del cuiner Santi Taura, de Palma, i ara també el Fusion19, de la platja de Muro.

Els altres 13 l'exclouen del web, però, a més, quatre d'aquests també han estat mereixedors de l'estrella verda de sostenibilitat, un reconeixement que premia l'exemplaritat a l'hora d'exercir la responsabilitat social: l'Andreu Genestra de Llucmajor, el Béns d'Avall de Sóller, el Maca de Castro d'Alcúdia i Es Tragón de Sant Antoni de Portmany. Per a l'entitat, és un contrasentit que restaurants que no tenen en compte la llengua del territori en què treballen puguin ser premiats com a promotors de sostenibilitat.

Al País Valencià, dels vint-i-sis restaurants premiats, tan sols cinc tenen la llengua pròpia al web (19 %): el Lienzo i el Ricard Camarena, tots dos a València, Cal Paradís (Vall d'Alba), el Xato (la Núcia) i Origen (Carcaixent), que ha rebut una estrella per primer cop. En aquesta segona meitat de l'any, Plataforma per la Llengua es proposa augmentar la pressió a la resta d'establiments perquè incloguin el català al web.