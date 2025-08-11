El temps d'aquest dimarts 12 d'agost: continua la calor intensa, però fa una mica de baixada

Calor, però de baixada. La de dimarts tornarà a ser una jornada calorosa, però sense arribar als registres de rècord de dilluns. Continua l'onada de calor, els termòmetres seguiran ben alts i hi ha avisos de calor nocturna i al matí. Tot i això, la temperatura hauria d'anar lleugerament a la baixa.
Les altes temperatures hi seran des de la matinada. Hi ha un avís per calor nocturna de 02:00 a 08:00 (1/6 a l'escala del Meteocat), que afecta tretze comarques: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Noguera, Baix Llobregat i Barcelonès.
Durant la primera meitat del dia, el cel restarà assolellat en conjunt amb algun núvol baix a l'extrem sud. Serà el pic de calor del dia, i per això hi ha un avís de 8:00 a 14:00 que afecta quatre comarques: Garrigues, Segrià, Noguera i Pla d'Urgell.
La temperatura màxima serà lleugerament més baixa arreu, excepte a l'extrem nord-est, on pot ser lleugerament més alta. S'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu, mentre que al final de la tarda també n'arribaran a punts de Ponent i de la Catalunya Central. Seran d'intensitat entre feble i moderada.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 26 graus de mínima que s'estiraran fins als 33 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 37 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 23 graus que pujarà fins als 41 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 33°C a la tarda.