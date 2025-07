El gaspatxo i el salmorejo són productes delicats: una experta explica què cal tenir en compte

L'arribada de les altes temperatures fa que cada cop vinguin més de gust els productes frescos i lleugers. Un clar exemple és el gaspatxo i el salmorejo, però tenen un inconvenient: són molt delicats i no saber quan són o no són òptims pel consum pot jugar en contra de la salut. A més, deixant de banda la síndria i el meló, aquestes sopes fresques són el producte més venut de l'estiu.

Tot i que siguin fàcils de fer a casa, hi ha molta gent que opta per comprar-los als mercats i supermercats, ja que poden servir de salvavides tant per la hidratació com per complir amb un àpat lleuger i refrescant. Tot i això, tenen un enemic: les altes temperatures. Les sopes fresques ajuden a combatre la deshidratació, però les temperatures altes juguen en contra perquè aquests productes es mantinguin en bones condicions durant molt temps.

Per aquest motiu, Cristina Lora (@nutret_divulgacion), tecnòloga d'aliments, ha compartit un vídeo a les xarxes socials on alerta de les cures que s'ha de tenir amb el gaspatxo i el salmorejo perquè es mantingui la seguretat alimentària. La calor prolifera que es facin malbé i apareguin bacteris i microorganismes com la salmonel·la.

Quan deixa de ser segur

Per la tecnòloga dels aliments aquests productes són els "reis de les taules" durant els dies de calor, però, tot i això, tenen una vida útil curta, el que fa que s'hagin de consumir de pressa, però també amb uns coneixements bàsics de conservació. El principal consell de l'experta és fixar-se en la data de la caducitat i consumir el producte abans de la data límit.

Per altra banda, també és molt important el so que fan els bots en obrir-se: "En el moment en què s'escolta deixen de ser segurs. Es trenquen les condicions d'esterilitat i els microorganismes és quan es poden desenvolupar", alerta la tecnòloga d'aliments.

Com conservar-los adequadament

Un cop el producte ha estat obert, és possible que no es gasti al moment. És aquí quan altres factors poden influir en la conservació del gaspatxo o el salmorejo de pot, per exemple, la posició en què els posem de la nevera. Per l'experta, mai pot anar a la porta de la nevera, ja que aquest lloc és on hi ha més canvis de temperatura. Per tant, Cristina Lora recomana "les baldes intermèdies".