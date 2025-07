Posar-se una alarma un dia a la setmana per regar les plantes és una rutina que molts segueixen. Assegura periodicitat i no regar-les ni massa, ni massa poc. Ara bé, un expert en jardineria ha posat en alerta aquesta pràctica avisant que no és tan beneficiosa com sembla.

Álvaro Pedera, creador de contingut de jardineria defineix l'acte de regar les plantes un cop per setmana "com l'error que més plantes s'ha carregat". I ho justifica amb una altra frase: "cada planta necessita aigua a un ritme diferent". Afirma que regar per inèrcia fa que no es tingui en compte si la planta necessita aigua.

Les conseqüències són ben visibles a les plantes de les cases de la gent: fulles grogues o arrels en mal estat. Pedera explica que tot i que s'accentuen amb els canvis d'estació o en el moment de trasplantar, el problema original és el mateix.

Per posar-hi solució, Pedrera explica els factors que s'han de tenir en compte a l'hora de decidir la freqüència de rec d'una planta: el tipus de test, la llum que rep la planta, l'època de l'any o la terra. Preguntar a les floristeries i fixar-se en l'estat de la planta són els altres consells útils per saber quan cal regar-la.