Dia festiu, de 30 graus cap a dalt, sol, família, amics, una terrassa i bon menjar. És un dels millors plans de l'estiu, però hi ha un actor que mai està convidat i que pot espatllar-lo: la vespa. I és que aquests insectes se senten atrets per l'olor dels aliments, sobretot els dolços, i poden suposar un perill per a infants i mascotes, a banda de suposar una molèstia per a tots els comensals.

Per això, cada estiu es popularitza una trampa casolana senzilla i que no involucra productes químics per evitar les vespes i poder gaudir amb tranquil·litat d'un àpat a l'aire lliure. Es tracta de l'anomenada "trampa de l'ampolla" i que, com indica el nom, es basa en una ampolla de plàstic.

Com funciona la trampa casolana contra les vespes?

Per elaborar la trampa, cal una ampolla de plàstic, preferiblement amb els costats amb relleu i la base més ampla que l'obertura. A més, es necessita vinagre, sal, sucre, suc de fruites i vi blanc o alguna altra beguda alcohòlica fermentada, que conformaran la barreja definitiva per evitar les vespes.

El primer pas consisteix a barrejar una peça de suc de fruita i mitja de vi amb una mica de sucre. D'altra banda, toca barrejar aigua calenta i mel i, posteriorment, incorporar-ho a la primera barreja. També ajuda afegir-hi restes de peix o carn com a esquer.

En segon lloc, s'ha de tallar la part superior de l'ampolla buida, treure el tap i girar-la de manera que quedi l'obertura del tap mirant cap al fons del recipient. I, ara sí, cal dipositar el líquid elaborat prèviament.

Si es deixa l'ampolla amb la solució a prop de la taula, les vespes se sentiran més atretes per aquesta que pel menjar i no molestaran a les persones assegudes a la taula. Si entren a l'ampolla, s'hi quedaran atrapades i després s'haurà de buidar, tot i que també n'hi haurà que marxaran de la zona.