El millor càmping de l'Estat està a Catalunya, segons un nou rànquing

El càmping és una de les opcions d'allotjament turístic més populars i Catalunya és referent per la proliferació de centres de platja i muntanya. Per això, és habitual que els càmpings catalans encapçalin els rànquings a l'Estat. Enguany, la llista anual de l'organització Auto Camper Service International (ACSI) torna a destacar un càmping a Catalunya com el millor en termes generals i tres més en àmbits concrets.

El millor càmping de l'Estat el 2025 és el Tamarit Beach Resort, que es troba al municipi de la Costa Daurada i que ja havia aconseguit aquest reconeixement en quatre ocasions. Agafa el relleu del càmping Las Dunas, a mig camí entre Sant Pere Pescador i l'Escala, a la Costa Brava, i confirma Catalunya com la reina del sector.

Amb una puntuació de 8,5 sobre 10 al web de referència Euro Campings, Tamarit Beach Resort destaca per una oferta diversa que va des de bungalous amb tots els serveis fins a acampades a peu de platja, passant pel glàmping, bungalous de luxe en contacte amb la natura.

Tres càmpings catalans, premiats en diverses categories

L'ACSI també reconeix els millors centres de l'Estat per la ubicació, la mida i l'adequació per a famílies amb infants, entre altres categories. Així, càmping millor ubicat és el Sènia Cala Gogo, que es troba en una de les platges més boniques de la Costa Brava, al terme municipal de Calonge (Baix Empordà).

D'altra banda, l'Àmfora de Sant Pere Pescador és el millor càmping de petites dimensions però amb gran encant. I, en tercer lloc, el Bella Terra, a Blanes (la Selva), és el més indicat per als qui viatgin amb infants. Així ho determinen els milers d'usuaris que han puntuat els diferents establiments i que l'ACSI agafa com a referència per elaborar la llista anual.