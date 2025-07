Portar una fotocòpia del DNI et pot salvar la vida quan viatges a l'estranger

L'estiu ofereix l'oportunitat de viatjar i desconnectar de les preocupacions quotidianes o del treball. Però un imprevist com un robatori pel carrer o una distracció durant les vacances poden fer que perdis el DNI mentre estàs de viatge en un altre país.

Una acció tan fàcil com dur una fotocòpia del DNI en la maleta et pot estalviar molts maldecaps pel viatge de tornada a casa en avió.

Què fer quan no tens el DNI a l'estranger?

El primer pas és denunciar en la comissaria que tinguis més prop. Aquesta denúncia, juntament amb la fotocòpia del DNI et facilitarà molt l'embarcament en el teu vol de tornada a casa. Algunes aerolínies permeten viatjar amb aquests dos elements quan no es disposi de l'original, segons explica el Ministeri d'Interior al seu web.

Però no totes les companyies de vol accepten aquesta opció, per això recomanen trucar prèviament a l'aerolínia per poder confirmar-ho. Així, si la teva companyia no ho permet, l'altra opció que hi ha és anar al consolat o ambaixada espanyola més pròxima perquè et facilitin un salconduit.

Aquest és un document d'emergència, gratuït i vàlid només per tornar al país. Per sol·licitar-ho cal presentar la denúncia per robatori o pèrdua, dues fotografies de carnet i qualsevol document que pugui acreditar la teva identitat. És per açò que, en aquest cas, una fotocòpia del DNI pot ajudar molt a agilitzar la tramitació.

Si no pots accedir a cap ambaixada o consolat espanyol, qualsevol altre d'un país membre de la Unió Europea està obligat a oferir aquest document provisional.