El polèmic mètode que fa servir la Generació Z per viatjar tot l’any (i per què els experts ho desaconsellen)

Amb l'arribada de l'estiu, la proliferació de turistes arreu del món és una realitat. Les agències de viatges, les aerolínies, els hotels i tothom que viu del sector turístic ho sap, incloses les companyies financeres que presten microcrèdits i criden l'atenció sota la frase "compra ara i paga després".

Aquestes empreses econòmiques s'han expandit lentament a diferents plataformes, donant als consumidors l'opció de programar pagaments incrementals per a pràcticament qualsevol cosa, des de bitllets d'avió fins a vambes esportives.

Els viatgers joves, solters o de la generació Z amb limitacions econòmiques per comprar els bitllets d'avió i gastar en altres despeses provinents de viatjar i conèixer món, han fet que aquests mètodes financers s'hagin convertit en una tendència i preocupa als experts.

Compra ara i paga després, però...

"No volia pagar-ho tot de cop" va dir Najee, una noia de 29 anys sobre el procés de compra per tot allò relacionat amb les seves vacances, en una ressenya d'un web. En optar per pagar la tarifa sencera en petits terminis, "vaig poder fer les coses divertides, però de sobte: Oh, he gastat 800 euros", alertava la jove turista. Aquest mètode s'ha tornat un hàbit freqüent per la generació Z i a la vegada ha generat molta frustració, un exemple on es mostra han estat a les estadístiques del festival Coachella, celebrat als Estats Units.

Un estudi dels festivals realitzat per Billboard va descobrir que més del 60% dels assistents a concerts van utilitzar opcions de microfinançaments per les seves entrades, en comparació amb un minúscul 18% quan l'opció va estar disponible per primera vegada el 2009.

Tot i que gastar petites quantitats de diners pot semblar inicialment bona idea per als viatgers, els experts ho desaconsellen al·legant possibles pagaments d'interessos i repercussions creditícies com a resultat dels préstecs constants.

Clint Henderson, expert en viatges a The Points Guy, aconsella i alerta: "Simplement, no ho feu. Les aerolínies ofereixen algun tipus de compra ara i paga després i això són diners per a elles". Tot i això, cal remarcar que segons un informe de Kayak, els preus dels vols per l'estiu de 2025 han baixat un 7% interanual. Henderson ho corrobora i explica que aquesta és la primera vegada des de fa cinc anys que els preus baixen durant la temporada alta de viatges.