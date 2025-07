Alejandro Martínez, psiquiatre: «Existeix un truc per quedar-te adormit encara que no puguis per la calor»

S'estan batent rècords de temperatures altes a diversos punts del territori català i això fa que tot es faci més complicat, incloent-hi agafar el son. Les nits d'estiu poden ser divertides, però també d'allò més pesades per culpa dels mosquits o la calor. Sortir al carrer sense suar és impossible i a vegades, fins i tot, estant al llit també es fa molt difícil no fer-ho.

Per aquesta raó, tot i que existeixin pocs remeis efectius més enllà d'encendre l'aire condicionat i beure molta aigua, el psiquiatre Alejandro Martínez explica en un vídeo com poder descansar tot i les altes temperatures. El científic de la salut ha publicat un vídeo a les xarxes socials on explica el truc per a quan ens despertem a mitjanit i no podem seguir dormint, sigui per culpa de la calor o altres factors.

Martínez assegura que quan ens trobem en la situació de no poder dormir, l'últim que s'ha de fer és començar a sobrepensar i preocupar-nos per no poder estar descansat o mirar el mòbil a la recerca d'entreteniment per aconseguir agafar el son. Això només farà que augment l'ansietat i continuar endarrerint la possibilitat de tornar a dormir.

Segons el divulgador, existeix un truc per a dormir que funciona de forma quasi màgica. Manifesta haver-lo ensenyat a tots els amics i familiars què pateixen aquestes feixugues situacions que poden determinar l'esdevenir de l'endemà. Tots ells coincideixen en el fet que no poden repetir-lo més de dos o tres cops sense quedar-se adormits.

El truc per dormir

El truc consisteix a tancar els ulls, intentar no pensar en res i moure els ulls en les quatre direccions, és a dir, cap avall, cap a l'esquerra, cap a la dreta i cap a dalt. Un cop fet això, Martínez diu que s'ha de fer cercles amb els ulls en el sentit de les agulles del rellotge i després cap a l'altre sentit, en direcció contra horària.

El truc es pot repetir tantes vegades com es vulgui o sigui necessari fins que s'aconsegueixi l'objectiu: quedar adormit. Tot i això, el psiquiatre alerta que normalment s'ha de repetir diversos cops, però no per això deia de ser efectiu. Tot i que aquest consell pugui semblar inversemblant, no ho és i té una explicació lògica.

Com explica el psiquiatre, aquests moviments oculars ajuden a fer que es canviï el focus d'atenció, en comptes de pensar en no poder dormir o com de cansat s'estarà l'endemà, el cervell es focalitza en fer correctament els moviments dels ulls. Aquest truc és tan efectiu perquè inclou un component similar a l'EMDR (Dessensibilització i reprocessament pel moviment ocular), que estimula ambdós hemisferis del cervell i ajuda a desactivar els pensaments intrusius com: "no puc dormir":