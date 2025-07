Jordi Martí, arquitecte: «El tendal d'aquest color és com posar un radiador a la finestra»

La calor obliga a repensar les nostres vides, i això també implica canvis a la llar. Durant dècades, els tendals verds han estat una estampa inseparable dels balcons i les façanes dels carrers catalans. Formen un paisatge urbà des dels anys seixanta, quan el boom immobiliari va portar milers d'habitatges nous amb la necessitat de protegir-les del sol abrasador.

En aquell moment, hi havia poques opcions. Els tendals podien ser verds, blaus o taronges. I es va imposar el primer color perquè és més neutre i més agradable per a la vista. La moda va arribar fins al punt que les normes de les comunitats de veïns obligaven a posar tendals idèntics pel que fa al color amb la voluntat de mantenir una harmonia estètica.

La realitat dels tendals de color verd

Sigui com sigui, es va crear la idea que el verd era un aïllant de la calor. Però no és així. Aquesta és l'advertència de l'arquitecte tècnic Jordi Martí, que sol fer divulgació a través de les xarxes socials. "Si tens un tendal com aquest, has de saber que no funciona bé", diu l'especialista, que detalla que aquest color fa que l'element s'escalfi i "és com tenir un radiador davant de la finestra".

Martí explica que és millor tenir el tendal d'aquest color que no tenir res, però apunta que el disseny més comú de tela verda, superfície opaca i instal·lació estàndard no està pensat per repel·lir la calor de manera eficient. L'efecte és tot el contrari, ja que el tendal es converteix en un punt calent que irradia temperatura cap a l'interior.

Com es pot fer que el tendal no escalfi la casa?

Conegut això, doncs, com es pot fer que el tendal aturi la calor. Martí detalla que la clau es troba en repensar el disseny. La tesi doctoral de l'arquitecte Hubertus Pöppinghaus conclou que els tendals funcionarien molt millor si fossin reflectants per la part superior, de tal manera que la radiació solar reboti en compte de ser absorbida.

Així doncs, el problema seria que les teles verdes i fosques bloquegen la llum, però acumulen la calor i la converteixen en una font de temperatura constant. Per contra, un tendal que reflecteixi per fora i absorbeixi per dins pot aconseguir que la zona de la llar on es troba mantingui un espai de sobra més fresc. La millor solució seria un tendal de doble capa: una exterior reflectant i una interior més absorbent.

L'orientació del tendal també és important

Més enllà del material i del color, Martí explica que l'orientació de la façana i el tipus de finestra també influeixen en l'eficàcia del tendal. Els balcons orientats al sud o a l'oest, on el sol entra amb més força durant les hores central del dia, necessiten un teixit i un disseny adequat. L'arquitecte tècnic recomana buscar assessorament professional si es vol guanyar eficiència energètica en comptes de prioritzar la part estètica.