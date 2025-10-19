La breu rutina d'estiraments per fer abans d’anar a dormir

Descansar bé és importantíssim i hi ha moltes alternatives per poder aconseguir-ho, des de rutines fins a tècniques concretes per adormir-se en qüestió de segons. Gairebé qualsevol manera d'adormir-se de manera és ràpida, mentre es pugui evitar qualsevol mena de consum químic.
Una de les tècniques més conegudes és el conegut mètode del soldat o també conegut com a 4-7-8. Consisteix a inhalar aire suaument durant 4 segons, mantenir l'aire als pulmons durant 7 segons i després exposar-lo durant 8 segons. Segons es coneix popularment aquesta tècnica l'utilitzen els militars estatunidencs per aprofitar al màxim les estones de descans i de son i evitar estar hores i hores despert sense poder dormir.
Per altra banda, també hi ha diversos aliments que ajuden a descansar millor. Alguns d'aquests són els plàtans, la llet i les nous, ja que afavoreixen a augmentar la producció de melatonina i serotonina i a reduir la fatiga muscular.
Estiraments molt fàcils de fer
Així mateix, també hi ha estiraments que ajuden a alliberar la tensió del dia i a relaxar el cos de cara a poder dormir i tenir un son profund. Tots els exercicis es poden fer comadament a casa i no requereixen cap tipus material, es poden fer de manera senzilla al llit per un cop haver estirat, posar-se a dormir.
- El primer exercici busca alliberar les tensions que s'acumulen a l'esquena i cervicals. Consisteix a seure al llit amb les cames estirades, entre llençar els dits de les dues mans i subjectar-se el cap impulsant-lo suaument cap a la direcció de la cintura. El moviment ha de ser repetitiu, però suau. I es recomana fer-ho durant 60 segons.
- El següent estirament és similar, tracta de seure amb la columna recta i subjectar la part posterior del camp i tirar els colzes enrere fins que es noti com la zona del pit estira. El moviment consisteix a apropar els colzes per davant del pit, amb això es notarà com el pit i part de l'esquena es relaxen.
- Per aquest exercici s'ha de recolzar tot el tronc i el cap al llit. Les cames s'hauran d'anar recolzant i aixecant. Consisteix a doblegar els genolls perquè facin un angle de 90 graus, i amb les mans ajudar al fet que les cames pugin i baixin, s'apropin i s'allunyin del pit en direcció a la cara.
- Un altre exercici molt útil és el d'estirar-se totalment al llit, doblegar una mica les cames i fer moviment de torsió sobre l'esquena. Es tracta de mirar constantment al sostre i fer que la cintura, amb l'esquena afixa al llit, vagi d'una banda a l'altre. Aquest darrer exercici és molt útil per les persones que tenen mal de lumbars, ja que busca alleugerir tota aquella zona.
És important que per a tots els exercicis esmentats anteriorment se segueixi un ritme respiratori constant i que vagi concordant amb els moviments que es facin.